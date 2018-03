Hubert de Givenchy è morto / Lo stilista si è spento all'età di 91 anni: Audrey Hepburn fu la sua musa

Hubert de Givenchy si è spento all'età di 91 anni, a darne l'annuncio sono stati la sua famiglia e il compagno Philippe Venet. Per le esequie, rigorosamente private, i suoi...

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Hubert de Givenchy (Facebook)

Si è spento all'età di 91 anni Hubert de Givenchy, noto stilista francese che con il suo contributo ha influenzato la storia della moda mondiale. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i membri della sua famiglia e il compagno Philippe Venet, che hanno scelto di dirgli addio in un funerale privato. A chi volesse unirsi al loro dolore, la famiglia ha chiesto di non inviare dei fiori, ma di effettuare invece una donazione all'Uniceff. Classe 1927, Hubert de Givenchy approda giovanissimo a Parigi per seguire il suo sogno e dedicarsi alla passione per la moda; la sua formazione stilistica ha inizio nell'atelier di Jacques Fath, ma il celebre stilista passa successivamente a Piguet, Schiaparelli e Lelong. In questo contesto ha la possibilità di crescere in un ambiente chic, dinamico e frizzante, che influenzerà le sue straordinarie creazioni per tutto il resto della sua vita. Creatore dell'iconico look di Audrey Hepburn, si è ritirato nel 1988 dopo aver venduto il suo brand a HVLM.

AUDREY HEPBURN FU LA SUA MUSA

Dopo aver lavorato presso le case di moda più prestigiose di Parigi, a soli 25 anni Hubert de Givenchy apre un atelier tutto suo. celebre è la sua blusa "Bettina", che in quel periodo diventa un vero e proprio simbolo di eleganza. Dal successo a Parigi alla moda mondiale il passo è breve ed è così che il celebre stilista incontra una delle dive più amate di tutti i tempi, Audrey Hepburn, attrice che con la sua grazia ed eleganza diventa fonte di ispirazione per le sue preziose creazioni. Nell'epoca delle pin-up,infatti, Hubert de Givenchy ha la possibilità di sperimentare il suo modello ideale di donna, caratterizzata da tratti semplici e longilinei e priva di quegli eccessi tanto cari agli anni '50. Nascono così i suoi modelli più celebri, come l'abito a bustino e la gonna a palloncino, caratterizzati da linee semplici che con la oro eleganza continuano a conquistare anche gli stili più attuali. Nonostante il successo raggiunto a livello mondiale, Hubert de Givenchy non dimenticherà mai il suo maestro Cristobal Balenciaga, del quale dirà, così come ricorda Simone Marchetti su D.Repubblica.it: "Da lui ho imparato che non bisogna mai barare né nella vita né nel lavoro".

© Riproduzione Riservata.