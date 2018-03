I QUATTRO DEL TEXAS/ Su Rai Movie il film con Dean Martin (oggi, 12 marzo 2018)

I quattro del Texas, il film. Nel cast: Frank Sinatra, Dean Martin e Anita Ekberg, alla regia Robert Aldrich.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE FRANK SINATRA

I quattro del Texas è una pellicola western che è stata diretta da un grande personaggio del cinema hollywoodiano degli anni 60 come Robert Aldrich, regista che ha curato la regia di grandi successo cinematografici come Quella sporca dozzina, L'assassinio di Sister George, Sodoma e Gomorra e Grissom Gang (Niente orchidee per Miss Blandish). Il cast de I quattro del Texas non è da meno, contemplando alcuni dei più grandi attori della storia del cinema a stelle e strisce come Dean Martin e Anita Ekberg. Straordinaria è poi la presenza di Frank Sinatra, che assieme a Dean Martin forma una coppia formidabile di artisti completi, noti anche per la loro straordinaria carriera musicale. Il regista Robert Aldrich, oltre ad aver curato la regia del film, ha anche ideato il soggetto, lavorato alla sceneggiatura e prodotto l'intera pellicola.

I QUATTRO DEL TEXAS, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Si tratta di un classico film western la cui narrazione presenta caratteristiche comiche e irriverenti. Zack e Joe sue due famosi criminali texani, spesso in rivalità tra loro. Il prossimo obiettivo dei due è appropriarsi di un grosso treno merci, che trasporta un carico molto interessante, ovvero circa 100 mila dollari. Intanto un altro astuto e spietato criminale, Matson, ha intenzione di mettere a segno il loro medesimo colpo. Zack e Joe finiscono così per allearsi, pur di sconfiggere ed allontanare il nemico comune. Il colpo sembra andare a buon fine anche se la rivalità tra i due stenta a placarsi. Intanto entrambi si innamorano di due splendide fanciulle, mentre Matson torna all'attacco, aiutato questa volta da Burden, un ex banchiere pronto a tutto pur di accumulare potere e denaro. Riusciranno ad accantonare i loro vecchi dissapori e ad unire le forze, nuovamente, per sconfiggere i loro nemici in comune.

