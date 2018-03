IL SEGRETO/ Julieta Uriarte si trasferisce definitivamente a Puente Viejo (Anticipazioni 12 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 12 marzo: Juliana, la donna che ha salvato la vita a Julieta, viene accolta a braccia aperte a Puente Viejo dopo le viene offerto un lavoro.

12 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna oggi su Canale 5 nella sua tradizionale collocazione settimanale ovvero a partire dalle ore 16:30 circa. Si ripartirà dall'arrivo a Puente Viejo di Julieta Uriarte, la giovane che con il suo coraggio ha salvato la vita a Juliana, mentre stava per essere investita da un camion. La nuova arrivata non sarà sola: al suo fianco ci sarà anche la figlia Ana e la nonna Consuelo, che l'hanno seguita in questo nuovo e lungo viaggio. La giovane infatti ha in mente di trasferirsi a Puente Viejo anche se avrà bisogno di un lavoro e soprattutto di una casa per permetterle di cominciare questa nuova vita. Dopo avere riconosciuto in lei la persona che ha salvato la nipotina, sarà Emilia a tenderle una mano: offrirà a lei, Ana e Consuelo la merenda e si renderà disposta ad aiutarle in qualsiasi modo le sarà possibile. Archiviati gli inevitabili dubbi iniziali, Julieta accetterà, convinta che le intenzioni di Emilia siano più che onorevoli.

Il Segreto: Julieta trova lavoro a Puente Viejo

Nella puntata de Il Segreto di oggi, Nicolas farà il suo ingresso alla locanda e vi troverà Julieta, riconoscendo in lei l'eroina che andava cercando. Sarà lui il primo ad offrire un lavoro alla giovane, anche se sarà la proposta di Emilia ad essere presa in considerazione: la nuova arrivata potrà lavorare alla locanda, in attesa di trovare una professione che faccia al caso suo. Anche Adela, poco dopo, si renderà disponibile a tendere una mano alla Uriarte, offrendole un lavoro alla scuola. Julieta sarà felice di queste proposte e ringrazierà, ammettendo di avere bisogno di una occupazione per poter pagare una causa in cui trasferirsi insieme ad Ana e Consuelo. E le famiglie Castaneda e Santacruz/Leal si renderanno disposte ad aiutarla anche da questo punto di vista... Nel frattempo alla villa il legame tra Donna Francisca e i suoi nuovi protetti Saul e Prudencio si rafforzerà: la ricca signora non potrà pensare ad un futuro senza di loro e li convincerà a restare ancora qualche tempo alla tenuta, almeno fino a quando entrambi si saranno ripresi completamente.

© Riproduzione Riservata.