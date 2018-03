Il Commissario Montalbano/ Come voleva la prassi, su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi, 12 marzo 2018)

Questa sera, lunedì 12 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la replica di "Come voleva la prassi", secondo episodio dell'undicesima stagione de Il commissario Montalbano.

12 marzo 2018 Redazione

Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano

Nel cast Luca Zingaretti

Dopo oltre 12 stagioni, la serie che narra le avventure del Commissario Montalbano continua ad appassionare milioni di spettatori da casa. Dopo il boom di ascolti riscosso dalla dodicesima stagione, Montalbano torna con una storia che vede il commissario alle prese con un nuovo caso di omicidio. Una giovane donna verrà trovata morta in circostanze misteriose e poco chiare. A vestire ancora una volta i panni del Commissario Montalbano è Luca Zingaretti, attore italiano reso particolarmente celebre al pubblico televisivo proprio da questo personaggio, che interpreta ininterrottamente dal ormai vent'anni. Nel cast, al suo fianco, troviamo anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco e Isabell Sollman.

Il Commissario Montalbano “Come voleva la prassi”, la trama del film tv

L'episodio inizia con la triste scomparsa di una giovane donna, il cui cadavere viene rinvenuto nell'atrio di un condominio di lusso. Montalbano, incaricato di risolvere il caso, inizia a indagare sul possibile movente. I primi indizi lasciano chiaramente supporre che la vittima sia legata all'ambiente della prostituzione del piccolo centro siciliano. Intanto, mentre le indagini proseguono , il commissario rimane vittima di un agguato, in cui per fortuna non riporta danni particolarmente gravi. Nel frattempo, tornato in piena forma in breve tempo, scopre che qualcuno ha ripreso gli ultimi istanti di vita della giovane vittima che, poco prima di morire, avrebbe partecipato a una festa in un appartamento del condominio in cui è poi stata ritrovata morta.

