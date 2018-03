Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e diretta: Valeria Marini nel cast? Chi sarà eliminato? (Settima puntata)

L'Isola dei Famosi 2018 torna questa sera con una serie di novità: in studio anche Valeria Marini, a un passo dalla sua partenza perr Playa Uva. Eliminati, nominati e...

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Simone Barbato, Alessia Mancini e Rosa Perrotta (foto di Frezza La Fata)

Alessia Marcuzzi questa sera tornerà al timone dell’Isola dei Famosi 2018 per un nuovo appuntamento tutto da non perdere. Assieme a lei, come di consueto, ci saranno Mara Venier e Daniele Bossari, che in veste di opinionisti stuzzicheranno i tanti naufraghi con i loro irriverenti commenti. Sarà una puntata ricca di sorprese che porterà a nuovi ingressi – uno fra tutti quello di Valeria Marini – e nuove eliminazioni, che potrebbero riscrivere le sorti dei naufraghi su Playa Uva e di quelli che attualmente popolano l’isola che non c’è. Fra poche ore, infatti, scopriremo chi fra Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Simone Barbato dovrà lasciare il suo posto nel cast ufficiale del reality, approdando così sulla spiaggia destinata ai ripescati. Cosa succederà con l’arrivo del nuovo eliminato sull’Isola che non c’è? Per scoprirlo non resta che attendere l’appuntamento in onda questa sera,in onda su Canale 5 a partire dalle 21.30.

VALERIA MARINI PRONTA A VOLARE IN HONDURAS

Sarà Valeria Marini a risollevare le sorti dell’Isola dei Famosi 2018, a rischio naufragio dopo il peso del “canna-gate” e tutte le polemiche che ne sono scaturite? Secondo le prime anticipazioni, la diva questa sera sarà nello studio di Alessia Marcuzzi, da dove darà il via alla sua avventura nel reality di Canale 5. L’ex gieffina,infatti, partirà infatti alla volta di Cayo Cochinos nei prossimi giorni, per un ruolo che, al momento, è tutto da definire. Ciò che è certo è che nella prossima settimana sarà con gli altri naufraghi in palapa, per un appuntamento che si preannuncia imperdibile. Ma quale sarà il suo ruolo in Honduras? Sarà una concorrente a tutti gli effetti o le sarà affidato un compito speciale? Per il momento nessuna conferma da Magnolia, ma in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul suo ruolo nel reality, Valeria Marini ha condiviso di Instagram Stories un breve filmato che la ritrae in viaggio in compagnia di Alessia Marcuzzi. Cosa succederà nella puntata di stasera?

FILIPPO NARDI E PAOLA DI BENEDETTO IN STUDIO

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2018 in onda questa sera, Alessia Marcuzzi accoglierà nel suo studio due dei quattro naufraghi che hanno passato le ultime settimane sull’Isola che non c’è, stiamo parlando di Filippo Nardi e Paola Di Benedetto. I due concorrenti, eliminati dal cast ufficiale dal verdetto del televoto, hanno infatti partecipato a un duello con la speranza di sbarcare nuovamente sull’isola ufficiale, ma il loro sogno è stato distrutto dal pubblico, che ha scelto di regalare una seconda possibilità a Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. Filippo Nardi e Paola Di Benedetto, di conseguenza, questa sera giungeranno nello studio di Alessia Marcuzzi, dove avranno la possibilità di raccontare al pubblico la loro avventura honduregna e ripercorrere tutta la vicenda del “droga-gate”. I due naufraghi confermeranno la versione di Eva Henger o negheranno tutte le accuse mosse nelle ultime settimane dalla porno diva?

LE ULTIME POLEMICHE A PLAYA UVA

I numerosi battibecchi che hanno interessato Marco Ferri e Alessia Mancini negli ultimi giorni, ci dimostrano che i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 non sono mai stati più distanti, e se un primo tempo erano le due isole a separare i tanti concorrenti, ora sono le polemiche a tenere alcuni di loro a debita distanza. A scatenare una nuova discussione negli ultimi giorni – l’ennesima di questa stagione – è stata Alessia Mancini, che commentando la volontà di Rosa di mettersi ai fornelli per cucinare il riso, le ha ricordato di preparare delle razioni “rase” per dosare al meglio il quantitativo per tutti i naufraghi. Le sue parole, che hanno indispettito Rosa per l’ennesima volta, hanno inoltre scatenato le ire di Marco Ferri, che ancora una volta non ha potuto fare a meno di sottolineare il carattere dominante della sua compagna di avventura: “E’ Miss Maestrina delle elementari che sta lì a guardare il pelo nell’uovo e l’errore altrui”. La nuova polemica riaccenderà lo sconto in palapa?

© Riproduzione Riservata.