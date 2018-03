Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta distrugge Bianca Atzei. Le ex naufraghe bocciano la Marcuzzi

Isola dei Famosi 2018: Rossa Perrotta distrugge Bianca atzei durante un momento di sfogo con Francesca Cipriani. Alcune ex naufraghe bocciano Alessia Marcuzzi e rimpiangono la Ventura.

12 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi

E’ ormai guerra tra Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Bianca Atzei. A poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2018, l’ex tronista, dopo aver puntato il dito contro l’ex letterina, durante un momento di sfogo ha attaccato Bianca Atzei considerandola una pedina nelle mani della Mancini. “È senza personalità” – sbotta la Perrotta che continua a considerare la Mancini la “maestrina” e la vera “stratega” dell’Isola. “Bianca non sta bene con la testa. Mi nomina e poi fa l’amica, mi chiama tesoro, mi dice che non ha nulla contro di me. Non può nominarmi e poi abbracciarmi, baciarmi e dirmi che sono sua amica, che va tutto bene. Mi chiama ‘amò’, ma dove vivono questi? Ma cos’è questa falsità? Che carattere hai? Che personalità hai? Zero. Io sono diversa, io impazzisco” – afferma la Perrotta che è sempre più insofferente nei confronti delle due naufraghe. Francesca Cipriani sostiene la sua tesi e aggiunge: “Certo, hai ragione, che pagliacciata. Sì, una pagliacciata. Pensa di essere più furba degli altri ma non è così”. Tra Rosa Perrotta, in nomination con Alessia Mancini e Simone Barbato, e Bianca Atzei ci sarà un confronto durante la diretta?

EX NAUFRAGHE CONTRO ALESSIA MARCUZZI

La conduzione dell’Isola dei Famosi 2018 da parte di Alessia Marcuzzi continua a far discutere. In molti non avrebbero apprezzato il modo con cui ha gestito il canna-gate e sono tanti quelli che tirano in ballo Simona Ventura, la prima conduttrice dell’isola. Novella 2000, in particolare, ha contattato alcune ex naufraghe che hanno commentato l’attuale edizione del reality. “Mancano le dinamiche. Mancano incontri e scontri. Non sono nati nuovi amori. I concorrenti non sono personaggi forti. Questo mi porta a dire che sarebbe opportuno che a condurre l’Isola torni Simona Ventura: quando c’era lei le puntate erano movimentate” – afferma Flavia Vento mentre Paola Caruso aggiunge – “Io adoro Simona! La Marcuzzi è bravissima, ma Simona rappresenta questo reality più di chiunque altro”.

