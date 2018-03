JONATHAN KASHANIAN/ Video, avrà un futuro scontro con Alessia Mancini? (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian è sicuro che l'Isola dei Famosi 2018 abbia spaccato in due i concorrenti: ecco la sua teoria sui ruoli dei Naufraghi del reality.

Jonathan Kashanian - Isola dei Famosi 2018

Jonathan Kashanian ha una teoria tutta sua sull'Isola dei Famosi 2018 ed i suoi concorrenti. L'ex inviato di Verissimo non ha digerito lo scontro vissuto in diretta con Alessia Mancini e questa settimana si è lanciato spesso in polemiche continue sull'ex velina assieme agli amici Rosa Perrotta e Marco Ferri. Secondo Jonathan, Alessia sarebbe fin troppo polemica ed entrerebbe in contrasto con gli altri per via della sua tendenza a criticare continuamente gli altri. Soprattutto per motivi futili, come la cottura del riso, le porzioni e molto altro ancora. L'ex velina infatti ha avuto da ridire sulle abilità in cucina di Rosa ed anche di Francesca Cipriani. Per Jonathan invece il tutto potrebbe essere visto in un'ottica più serena, senza pressioni e nervosismi di vario tipo. Senza dimenticare che ai suoi occhi la Mancini cerca continuamente di sovrastare gli altri ed affermare una sua presunta superiorità. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

LE CAREZZE A MARCO FERRI NEL VIVO DELLA POLEMICA

L'amicizia fra Jonathan Kashanian e Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018 procede a gonfie vele. Mentre nel gruppo dei concorrenti scoppiano polemiche a non finire, i due Naufraghi sembrano aver trovato una dimensione tutta loro. Non mancano i gesti d'affetto e le carezze, anche quando il modello sembra fin troppo concentrato sulle polemiche in corso. In una particolare occasione, mentre Marco si stava lamentando dell'atteggiamento critico di Alessia Mancini, Jonathan si è concentrato sul fare dei grattini teneri sulla schiena dell'amico. Il modello infatti non riusciva a capire come i concorrenti potessero avere da ridire anche sulle porzioni del riso, arrivando per contare persino i chicchi in più destinati agli altri. Secondo Jonathan invece la verità sta nel mezzo, ovvero è possibile essere attenti al cibo ma senza sconfinare in lotte accese. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian e Marco Ferri.

IN POSIZIONE VINCENTE, MA AMAURYS PEREZ LO BATTE NELLA QUOTA SCOMMESSE

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo Jonathan Kashanian in una posizione favorevole fino ad adesso. Lontano dai guai e dalle liti, l'ex inviato di Verissimo è riuscito ad intrecciare rapporti utili e positivi quasi con tutti i concorrenti. Appare chiaro tuttavia quale sia la sua preferenza, ovvero rimanere al fianco del gruppo rivale a quello di Alessia Mancini e composto da Marco Ferri e Rosa Perrotta, a cui si è unita di recente anche Francesca Cipriani. Dal punto di vista delle scommesse, l'ex inviato sembra invece essere sceso di qualche punto rispetto alle quote registrate in precedenza. Amaurys Perez è riuscito infatti a superarlo ed a migliorare la propria posizione, lasciando Jonathan a 7.00 secondo Snai e 6.50 secondo Eurobet. Anche se il concorrente più stiloso di quest'edizione sembra aver conquistato il pubblico, sembra difficile che possa aspirare alla vittoria italiana. Sarà davvero così?

