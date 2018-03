Jennifer Lawrence/ "Non faccio sesso, ho paura delle malattie"

Jennifer Lawrence, la bellissima attrice 27enne, in una recente intervista al The Sun ha dichiarato: "Il sesso? Lo faccio poco perché ho paura delle malattie"

12 marzo 2018 Anna Montesano

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, la bellissima attrice 27enne, in una recente intervista al The Sun ha dichiarato di non fare sesso spesso per un motivo preciso: ha paura dei germi e di prendere malattie sessualmente trasmissibili. Queste le parole precise rilasciate: "Parlo sempre di sesso, ma la verità è che se, mi guardo indietro, le mie esperienze sessuali sono sempre state solo con i fidanzati. Parlo come se il sesso mi piacesse, ma in realtà non lo faccio. Se mi metto nelle condizioni di poter prendere una malattia sessualmente trasmissibile, questo vuol dire che i medici sono già stati coinvolti. A tal punto ho paura dei germi". La storia con il regista Darren Aronofsky è finita ormai da un pezzo, la Lawrence non nasconde di essere al momento single: "Non ho una relazione, sto dicendo che non faccio sesso da molto tempo. Mi piacerebbe stare con qualcuno, ma - conclude - sai quanto è dura là fuori!".

Jennifer Lawrence, "la più talentuosa giovane attrice di tutta l'America"

Ricordiamo che Jennifer Lawrence nel 2016 si aggiudica il suo terzo Golden Globe e la sua quarta nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista per l'interpretazione di Joy Mangano nel biopic Joy. La rivista Rolling Stone l'ha definita come "la più talentuosa giovane attrice di tutta l'America". Il 6 dicembre 2017 ha stabilito invece un piccolo record, durante una cerimonia organizzata dalla rivista The Hollywood Reporter, ha ricevuto infatti lo Sherry Lansing Leadership Award, premio assegnato annualmente alle donne che mostrano di avere doti filantropiche e pionieristiche nei propri settori professionali, diventando la donna più giovane ad averlo mai ricevuto.

