KILLER ELITE/ Su Rai 4 il film con Jason Statham e Aden Young (oggi, 12 marzo 2018)

Killer Elite, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham, Aden Young e Yvonne Strahovski, alla regia Gary McKendry. Il dettaglio della trama.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il fil action in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JASON STATHAM

Killer Elite, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 22.35. Una pellicola action realizzato da una collaborazione tra Regno Unito e Australia, è stata affidata alla regia di Gary McKendry. La trama del film vede protagonista Danny Bryce, un ex killer di professione che stanco della vita da omicida serale su ordinazione, decide di cambiare totalmente strada. Un evento improvviso, però, lo costringerà a tornare nuovamente sui suoi passi. Ad interpretare il personaggio protagonista della storia è Jason Statham, noto attore cinematografico britannico famoso soprattutto per i suoi ruoli drammatici e che li vedono spesso protagonisti in film d'azione. Al fianco di Jason Statham troviamo anche Aden Young, Yvonne Strahovski, Ben Mendelsohn e Adewale Akinnuoye-Agbaje. Tra gli sceneggiatori di Killer Elite figura anche Ranulph Fiennes, scrittore inglese che diversi anni prima dall'uscita del film ha romanzato la storia da cui è stata effettivamente tratta la pellicola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KILLER ELITE, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Danny è uno degli assassini seriali facenti parte di un team al servizio dell'esercito americano. Dopo aver compiuto un'esecuzione in pieno giorno, d'avanti agli occhi increduli ed indifesi di un ragazzino, Danny decide di dire basta alla sua vita da killer professionista, gettandosi il passato alle spalle. Nella speranza di dimenticare quando accaduto, lasciando indietro la morte e la distruzione arrecate con il suo lavoro, l'uomo fugge via dagli Stati Uniti, per trovare rifugio nel Pese dove è nato, ovvero l'Australia. Tuttavia, il suo piano di redenzione e tranquillità ha vita breve. Hunter, un suo ex collega, nonché grande amico, viene rapito da una cellula terroristica guidata da un potente sceicco. Quest'ultimo minaccia di uccidere Hunter se Danny non porterà a termine una missione molto complessa e pericolosa. L'ex killer dovrà uccidere gli uomini che hanno eliminato il figlio del magnate arabo, in caso contrario Hunter verrà ucciso.

