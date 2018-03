L'ULTIMO LUPO/ Su Rai 3 il film con Shaofeng Feng e Shawn Dou (oggi, 12 marzo 2018)

L'ultimo lupo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Shaofeng Feng e Shawn Dou, alla regia Jean-Jacques Annaud. La trama del film nel dettaglio.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST SHAOFENG FENG

L'ultimo lupo, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2015 da Jean-Jacques Annaud, regista di origini francesi molto famoso per aver curato la regia di film di successo del calibro di Sette anni in Tibet, Il nome della rosa, Il principe del deserto. L'ultimo lupo è il suo ultimo capolavoro. Nel cast del film i personaggi principali sono stati interpretati da Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabue Baoyingexige, tutti attori praticamente sconosciuti al resto del mondo ma noti principalmente in Cina, dove il film è stato girato e prodotto. Tutti i dialoghi sono stati recitati in cinese e mongolo, mentre la pellicola è stata co-prodotta da Cina e Francia. La trama racconta la storia di due giovani amici, Chen e Yang, che partono alla volta della Mongolia per alfabetizzare le popolazioni del posto. Il regista Jean-Jacques Annaud, oltre a dirigere la pellicola, si è anche occupato della sceneggiatura e della produzione. Un lavoro certosino che ha dato alla luce un vero e proprio capolavoro, apprezzato soprattutto in Francia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ULTIMO LUPO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nella seconda metà degli 60 in Cina è in corso un profondo cambiamento culturale che sta gettando le basi per un cambio epocale nella società cinese. In questo contesto, due giovani amici (Chen e Yang) assumono un incarico molto importante da parte del governo cinese. I due, infatti, dovranno partire alla volta della Mongolia per di avviare un'opera di alfabetizzazione a favore dei bimbi delle tribù del posto. Arrivati in Mongolia, i due ragazzi non impiegano molto tempo per ambientarsi, trovandosi rapidamente a proprio agio. Ben presto Chen finirà affezionarsi ad un lupo, mentre il governatore della Cina ordina di uccidere tutti i cuccioli di lupo. Chen, senza farsi notare da nessuno, decide di allevare un giovane lupo, per osservarne i comportamenti.

