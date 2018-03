LA GRANDE BELLEZZA/ Su Iris il film con Toni Servillo e Sabrina Ferilli (oggi, 12 marzo 2018)

La grande bellezza, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli, alla regia Paolo Sorrentino. La trama del film nel dettaglio

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Iris

NEL CAST TONI SERVILLO

La grande bellezza, il film in onda su Iris oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 23.25. Una pellicola di genere drammatica che è stata affidata alla regia di Paolo Sorrentino. Il film ha raggiunto uno straordinario successo internazionale, innescato dalla vittoria di un Oscar come miglior pellicola straniera e da una lunga serie di altre nomination e riconoscimenti cinematografici di grande rilievo. Il cast è stellare con grandi attori del cinema italiano come Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso e Iaia Forte. Protagonista della storia è Jep Gambardella, uomo ricco, forte e potente della Roma per bene che vive una vita agiata e lussuosa. Nonostante ciò sente di non essere felice ed appagato. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA GRANDE BELLEZZA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Jep Gabardella è un famoso e stimato giornalista della Roma, l'uomo vive un'esistenza dissoluta, piena di ricchezza ed agi. Vicino alla soglia dei 65 anni, però, avverte un senso di malessere interiore, come se la sua vita non lo appagasse più, perché priva di un senso reale e tangibile. Una mattina, Jep apprende della morte di Elena, l'unica donna che lo abbia davvero amato e che ha affidato ad un diario, la verità circa i suoi sentimenti per Jep che, a distanza di oltre 30 anni, non si erano placati. L'episodio cambia radicalmente l'umore dell'uomo, spingendolo a riflettere sul suo passato, il suo presente ed il ruolo della scrittura nella sua vita. Intanto, mentre decide di ritornare a scrivere, Jep deve dire addio ad una serie di personalità importanti nella sua vita come Ramona, giovane donna con cui aveva stretto una bella e sincera amicizia, affetta da una malattia grave e non curabile.

© Riproduzione Riservata.