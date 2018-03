LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini intervista Simona Atzori. Marco Liorni parla di Gianni Morandi

Oggi, lunedì 12 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

12 marzo 2018 Redazione

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, lunedì 12 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Dopo la pausa del fine settimana, Francesca Fialdini torna nel suo “caffè” per parlare di “tutte sulle volte che abbiamo provato a superare il nostro limite e abbiamo vinto”, ha annunciato prima dell’appuntamento di oggi. Tra le ospiti Simona Atzori, ballerina venuta al mondo senza braccia. L'artista ha appena pubblicato il suo nuovo libro "La strada nuova": "Il libro è legato alle grandi scoperte che ho fatto negli ultimi cinque anni, dalla malattia della mamma in poi. Per rimettermi in piedi ho dovuto cercare gli strumenti per farlo e ho capito una cosa: quando la vita ci pone di fronte alle prove, noi subiamo il cambiamento e lo capiamo solo a posteriori", ha detto la Atzori intervistata da Avvenire

Marco Liorni parla di Gianni Morandi

Nello studio di Rai 1 con Marco Liorni si parlerà anche di Gianni Morandi, fotografato al bagno dell’autogrill da una fan. Nelle ultime ore sta circolando sul web una foto del cantante di Monghidoro nella toilette dell’autogrill: autrice dello scatto è stata Luisa, una signora di 50 anni che ha inseguito Morandi al bagno sperando di ottenere un selfie. “Questa foto sta circolando sul web. Qualche giorno fa, nella toilette di un Autogrill, "Gianni!", una voce mi chiama, mi giro e vedo una signora sui cinquant'anni, con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese. Luisa, una fan un po' invadente, ha postato questa foto su Facebook, scatenando commenti di ogni tipo. All'inizio mi sono arrabbiato ma poi mi sono fatto una bella risata! Ci sono cose più gravi nella vita…”, ha scritto Gianni Morandi sulla sua pagina Facebook, seguita da oltre 2,5 milioni di follower.

© Riproduzione Riservata.