LUCIA OCONE/ Al cinema con il film “Metti la nonna in freezer” (Che fuori tempo che fa)

12 marzo 2018 Bruno Zampetti

Lucia Ocone ospite a Piccoli giganti

LUCIA OCONE, AL CINEMA CON METTI LA NONNA IN FREEZER

Lucia Ocone sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. L’attrice romana è tra i protagonisti del film “Metti la nonna in freezer”, diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, che uscirà al cinema giovedì 15 marzo. I protagonisti della pellicola sono Miriam Leone e Fabio De Luigi. Ma nel cast, oltre alla Ocone, ci sono Marina Rocco e Barbara Bouchet. La commedia, per certi versi un po’ macabra, fa riflettere sulla situazione in cui si trovano giovani menti brillanti nel nostro Paese. Lucia Ocone, a everyeye.it, ha raccontato che tra gli attori c’è stata sin da subito un’alchimia particolare. “Nel film ci vedete battibeccare, ma lo facciamo anche nella vita, lo abbiamo fatto sul set. È stato un feeling naturale, anche con i registi. Con Fabio poi ci conosciamo da una vita, Miriam invece è meravigliosa, durante tutta la lavorazione avevo un solo compito, trovarle un difetto perché non può essere così perfetta. Alla fine ci sono riuscita: vi assicuro che è matta, matta da legare, però la adoro”.

LA CARRIERA

Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale nel 1974. Studia recitazione, ma esordisce in tv nel programma Bulli & Pupe di Gianni Boncompagni dove si distingue per le sue doti nella danza. Si fa comunque notare dagli autori per le sue doti comiche e viene infatti scritturata per Non è la Rai nel 1992. Boncompagni la porterà poi con sé a Macao sulla Rai. All’inizio degli anni Duemila lavora con la Gialappa’s band a Mai dire domenica, Mai dire lunedì e Mai dire Grande Fratello. Nel frattempo esordisce anche al cinema, dove è nel cast di film come “Mi fido di te”, “Generazione mille euro”, “Maschi contro femmine”, “Femmine contro maschi”, “Immaturi - Il viaggio”, “Poveri ma ricchi” e “Poveri ma ricchissimi”. In televisione prende parte alle fiction “Lo zio d’America”, “I liceali 3”, “Il commissario Manara” e “Tutti insieme all’improvviso”. Negli anni ha continuato anche a fare teatro.

