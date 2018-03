La pizza Margherita di Carlo Cracco a Milano/ Gino Sorbillo: “Tutta invidia”. Poi finisce sotto fuoco amico

La pizza Margherita di Carlo Cracco a Milano divide. Gino Sorbillo: “Tutta invidia”. Poi finisce sotto fuoco amico. Le ultime notizie sulla rivisitazione dello chef stellato

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Carlo Cracco, la sua pizza Margherita divide

La pizza Margherita di Carlo Cracco divide l'Italia. La questione è andata ben oltre il suo costo, 16 euro, visto che in molte pizzerie di Milano costa 10-12 euro. Il problema è invece il risultato della “rivisitazione” del celebre chef. I puristi della Margherita hanno subito attaccato Cracco per la scelta degli ingredienti, ma per difenderlo è sceso in campo Gino Sorbillo. Il famoso pizzaiolo partenopeo ha assolto il collega e la sua pizza ai cereali. «Mi è piaciuta la filosofia, onesta e semplice, che sta dietro a quella creazione», ha dichiarato nell'intervista a La Nazione. Per Sorbillo quella pizza è «l'espressione di uno chef stellato che ha fatto un percorso ricco e con una sua identità». La pizza Margherita proposta in Galleria a Milano contiene i “punti di vista” di Cracco, che comunque non ha mai dichiarato nel menù di fare una pizza napoletana. Il fatto che l'abbia chiamata Margherita potrebbe aver tratto in inganno qualcuno, ma non Sorbillo. «A differenza di altri, Carlo usa prodotti di altissima qualità. Noi partenopei dovremmo scandalizzarci di più quando troviamo in giro pizze, vendute e pubblicizzate con l'aggiunta di riconoscimento Dop o Doc, ma con materiali scadenti. La sua, invece, è un'operazione onesta».

Le critiche a Carlo Cracco per la pizza Margherita proposta a Milano possono essere spiegate in tanti modi. Gino Sorbillo parla di «invidia». Il celebre pizzaiolo partenopeo nell'intervista a La Nazione taglia corto: «Invece di guardarsi dentro per fare bene il proprio lavoro, molti stanno lì a fare solo i censori». Ma Sorbillo per le sue esternazioni è finito nel fuoco amico. La stampa partenopea non ha dimenticato le sue proteste in piazza perché era stata assegnata a Padoan la migliore pizzeria dalla prima guida del Gambero Rosso. Per il Mattino è una questione di giuste definizioni: «Il punto politico della vicenda non è se la focaccia di Cracco sia buona o meno. Il punto è che si usa un nome non appropriato per un cibo. La pizza è pizza, non può essere definito con questo termine qualcosa di completamente diverso in nome della libertà. Perché in questo caso la libertà è semplicemente ignoranza delle cose». Luciano Pignataro sulle colonne del quotidiano partenopeo non entra nel merito della bontà della pizza proposta da Cracco, ma evidenzia l'importanza dei giusti nomi, perché sono l'identità di una comunità. E qui arriva la stilettata a Sorbillo: «Invece di godere della ribalta mediatica che abilmente si è guadagnato smarcandosi dal suo popolo, rileggerei le centinaia di commenti sotto i suoi post dei suoi clienti, della gente che gli vuole bene. E la prossima volta non venderei la primogenitura per un piatto di lenticchie come Esaù, pardon, qualche comparsata in più in televesione».

