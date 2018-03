Loredana Lecciso Vs Romina Power/ Mattino 5, Al Bano non si sposa: "è un triangolo consenziente"

Tra profili social (forse rubati), foto di pancini e un nuovo tour alle porte, cosa ne sarà di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power? La telenovela continua, ma come finirà?

12 marzo 2018

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso

Dal gossip alla barzelletta a volte il confine è davvero molto sottile ma sembra proprio che la famiglia allargata più amata d'Italia continua ad attirare su di sè i riflettori senza mai stancare. Ogni motivo è buono per parlare di Al Bano e le sue donne e dopo la fuga di Loredana Lecciso al Nord per poi incontrare "segretamente" a Milano il suo cantante, si torna a parlare della sua rivalità con Romina Power. Nei giorni scorsi proprio l'ex moglie di Al Bano ha annunciato il loro ritorno in tour in Germania mostrando i vestiti scelti per i suoi concerti e questo lascia sperare che presto ci saranno altri colpi di gossip e scandali soprattutto dopo l'ennesima presa di posizione da parte del pugliese che ha ribadito il fatto che l'unica donna della sua vita è la mamma. A Mattino 5 si torna a parlare del triangolo e della situazione e Alessandro Cecchi Gori e Luca Giurato sono concordi nel dire che "si tratta di un triangolo consenziente" senza vittime e senza sofferenze.

L'ATTACCO DI LUCA GIURATO E ALESSANDRO CECCHI PAONE

Il gossip la fa da padrone e tutti e tre riescono a portarne a casa i risultati. Al Bano ha ribadito che non sposerà Loredana Lecciso per via di quello che è successo con Romina Power e con il famoso divorzio che lo ha lacerato dentro e che rappresenta ancora una ferita aperta. Questo lascerà spazio a nuovi cambiamenti? Durante lo spazio dedicato al triangolo a Mattino 5 viene a galla il fatto che i tre sono adulti e sicuramente capiscono bene la situazione tanto che sicuramente ci "marciano sopra, contenti di farne parlare". Nel programma non si può non parlare anche dell'ultima parentesi social, lo scontro (o presunto visto che Loredana Lecciso ha dichiarato di non essere stata lei ad annunciare la gravidanza di Cristel) tra le donne di Al Bano. I motori si scaldano e il tour in Germania si avvicina, ci toccherà parlare di altri colpi di scena?

