Lorenzo Crespi a Domenica Live / Quel gettone presenza che ha fatto infuriare il web: “Come uno stipendio…”

Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live cerca di spiegare le sue difficoltà ma quel chiarimento sul gettore presenza fa letteralmente infuriare il web: “Come uno stipendio…”.

12 marzo 2018

Lorenzo Crespi ha avuto modo di far parlare ancora di sé e di tutto ciò che gli sta accadendo in questo periodo. Ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live, l'ex attore siciliano ha avuto modo di raccontare ancora una volta il suo punto di vista, svelando di non essere povero ma piuttosto molto malato. Questa è una storia che va avanti ormai da molto tempo, da quando - per la precisione - Crespi ha preso parte di Ballando con le stelle, scatenando una polemica non da poco che - per certi versi - va avanti anche adesso in maniera sporadica. Il messinese intervistato dalla ruspante conduttrice napoletana nel suo salotto del dì di festa, ha avuto modo di raccontare retroscena e dettagli senza filtri, affermando anche qualcosa in riferimento al gettone presenza che avrebbe indignato il web in più di una occasione. “Non ho paura di morire. Non accetterò di vivere con la mascherina perché non potrò più respirare a causa della mia malattia, ma non sono neanche un folle perché amo Gesù Cristo e non mi toglierei la vita. Però mi chiedo il motivo per cui sto andando avanti”, questo il suo esordio.

Barbara d'Urso, dopo la presentazione di Lorenzo Crespi ospite a Domenica Live, ha confessato di averlo ospitato con la volontà di aiutarlo ad uscire da una situazione difficile che lo attanaglia ormai da svariati anni. Proprio in questo caso, l'ex attore ha voluto chiarire la sua posizione riguardo le condizioni economiche, precisando di non essere povero: “Anche se venissi una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto. Io vengo qui, prendo un mio gettone perché faccio l’opinionista. È un piccolo gettone ma è capace di gestire lo stipendio di un impiegato”. Queste parole - naturalmente - hanno scatenato l'ira del web. Possono alcune ospitate essere paragonate al lavoro umile e faticoso di una persona comune? A quanto pare sì. Dopo ciò la polemica è stata servita e delle altre parole di Crespi, il pubblico pare non essersene fatto proprio nulla.

