Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne: "Le due allocche siete voi"

Nilufar Addati e Sara Affi Fella prese di mira da Tina Cipollari: "Le due allocche siete voi che andate da lui". Lorenzo Riccardi difenderà le troniste? Sembra proprio di no, anzi...

12 marzo 2018 Hedda Hopper

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Nuovi scossoni a Uomini e donne che torna in onda oggi con la prima puntata del trono classico dedicata alle due troniste e ai loro corteggiatori. Lo show non mancherà soprattutto per via di Lorenzo Riccardi che continua ad essere il preferito dalle due e questo manda in tilt anche gli altri corteggiatori che non capicono il modo di fare di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Nel video anticipazioni della puntata di oggi vedremo Lorenzo affannato con due incontri/scontri tra le due troniste. Sara Affi Fella ha ancora molti dubbi su di lui, soprattutto in base al suo ultimo comportamento, e per questo è ancora lontana da una scelta. I due avranno modo di concedersi un faccia a faccia in cui la napoletana gli farà notare di essere salito su un piedistallo e di sentirsi Lorenzo il magnifico. La stessa cosa succederà con Nilufar Addati che si sente ancora presa in giro da lui dopo le ultime rivelazioni.

LE RIVELAZIONI DI LORENZO E L'AFFONDO DI TINA CIPOLLARI

Ancora una volta Lorenzo proverà a difendersi dicendosi sicuro di quello che ha fatto e di non aver preso in giro nessuno visto che si è comportato sempre seguendo il suo cuore. Della stessa idea non è Tina Cipollari. Sarà l'opinionista ad affondare duro contro le due troniste una volta tornati in studio. La vamp è convinta che siano loro le allocche che continuano a permettere a Lorenzo di rimanere al centro di questo trono. Quest'ultimo non solo non difenderà le sue donne ma girerà il coltello nella piaga rivelando: "Io mi sono trovato in mezzo, sono loro che sono venute da me e non io da loro". Cosa vorrà dire Lorenzo con questo?

