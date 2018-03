Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: il corteggiatore torna per Sara Affi Fella

Nella puntata di oggi, lunedì 12 marzo 2018, del trono over di Uomini e Donne il corteggiatore Luigi Mastroianni tornerà in studio per Sara Affi Fella.

Luigi Mastroianni

Settimana scorsa, il corteggiatore Luigi Mastroianni aveva lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo aver visto il bacio appassionato tra Sara Affi Fella (che durante la loro esterna si era scansata quando lui aveva cercato di baciarla) e Lorenzo Riccardi. La tronista aveva subito raggiunto Luigi dietro le quinte e poi in camerino cercando di convincerlo a tornare in studio, ma senza successo. La tronista ha così deciso di andarsi a riprendere il corteggiatore e si è recata a casa sua in Sicilia. Sara Affi Fella dice che è stata male senza di lui questa settimana e ha sentito la sua mancanza, capendo anche determinate cose che prima non aveva preso in considerazione, come riporta Il Vicolo delle News. Luigi non le dà certezze e dice che ci penserà. Nella puntata di oggi, lunedì 12 marzo, del trono classico Luigi farà il suo ritorno in studio, per la gioia della tronista. Come anticipa sempre Il Vicolo delle News, Luigi spiega di essere tornato solo per rispetto deo sentimenti che prova e per dimostrare che non è uno che si arrende facilmente. Nonostante tutto è ancora arrabbiato con Sara e non le darà più nessuna dimostrazione, in quanto convinto che la tronista lo stia prendendo in giro.

Il fan fa il tifo per Luigi Mastroianni

Qualche giorno fa Luigi Mastroianni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Giordano Mazzocchi, corteggiatore di Nilufar Addati: “Abbiamo condiviso tanto... lo faremo ancora!”, ha scritto il corteggiatore siciliano. Infatti, nella puntata del trono classico di oggi vedremo Giordano lasciare lo studio dopo aver saputo che Nilufar è andata a parlare con Lorenzo. Sui social, però, il pubblico si schiera con Luigi e Giordano: “Dovreste essere voi le scelte delle troniste di questa stagione di uomini e donne. Tifo per voi!”, “Luigi e Giordano vi meritate ognuno una ragazza che vi ami davvero. Dopo così tanto tempo per me il non baciare sta a significare che non sono così prese come voi… forza ragazzi siete unici” e “Spero che Sara e Nilufar capiranno cos'hanno perso… siete dei ragazzi veramente d'oro”, hanno scritto alcuni utenti commentando il selfie dei due ragazzi. Altri utenti si sono rivolti solo a Luigi: “Luigi sei sprecato per Sara, meriti di meglio, mandala a quel paese…” e Luigi vattene da quello studio che Sara ti sta continuando a prendere in giro mi dispiace dirlo ma non sarai te la sua scelta e non farti umiliare fino alla fine.Meriti una ragazza che ti sappia amare per come sei. E lei ha scelto già Lorenzo”.

