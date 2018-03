MARCO FERRI/ Si è messo contro Alessia Mancini, rischia la nomination? (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri vive l'Isola dei Famosi 2018 con estremo fastidio a causa della precisione eccessiva di alcuni concorrenti. Aumenta la frattura con Alessia Mancini.

Marco Ferri - Isola dei Famosi 2018

Marco Ferri sembra ormai lontano da quei giorni sull'Isola dei Famosi 2018 in cui lo abbiamo visto fare yoga lungo la spiaggia delle Honduras. Sono sempre di più le contestazioni che lo vedono protagonista di lamentele senza fine, specialmente contro Alessia Mancini. A quest'ultima contesta di guardare fin troppo ogni chicco di riso nel piatto degli altri, in una guerra senza fine che la vede sospettosa del comportamento altrui. Alessia infatti ha avuto da ridire contro Francesca Cipriani negli ultimi giorni, per via delle sue abilità in cucina ed ha anche contestato il modo in cui Rosa Perrotta ha realizzato il fuoco. Per questo Marco non ha potuto fare a meno di notare che ormai persino sporzionare il riso inizia a diventare un problema. Parlando con Jonathan Kashanian in un momento di relax, il modello ha sottolineato di avere un carattere del tutto opposto, fin troppo proteso verso gli altri. Alla fine la soluzione che si è dato è semplice: evitare lo scontro il più possibile. Clicca qui per vedere il video di Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018.

TROPPI GALLI NEL POLLAIO? LA TEORIA DEL MODELLO SULLE DINAMICHE FRA I NAUFRAGHI

L'Isola dei Famosi 2018 continua ad infiammare gli animi ed a creare divisioni: Marco Ferri ha già scelto da tempo in quale dei due gruppi stare. Nell'ultima diretta lo abbiamo visto scagliarsi contro Alessia Mancini, di cui non si è mai fidato, ed ha rafforzato il suo rapporto con gli amici con cui ha legato fin dal suo arrivo alle Honduras, primi fra tutti Rosa Perrotta e Jonathan Kashanian. Non sembra comunque che questa situazione di costanti pressioni e attriti piaccia al giovane modello, che non ha potuto fare a meno di notare come andare d'accordo fra Naufraghi sia un'impresa difficile. Fra le tempistiche diverse per il cibo e le tecniche svariate per diverse attività, le tensioni sono all'ordine del giorno e questo è un aspetto che a Marco proprio non piace. Alla costante ricerca di un equilibrio, è sicuro che ci siano "troppe teste e caratteri troppo diversi" perché gli scontri non avvengano, come ha confidato a Nino Formicola negli ultimi giorni. Clicca qui per vedere il video di Marco Ferri e Gaspare all'Isola dei Famosi 2018.

DIVENTERA' PRESTO UN BERSAGLIO?

L'Isola dei Famosi 2018 non è stata semplice fin dal suo arrivo: Marco Ferri è di certo lontano da quei tempi, ma sempre molto meno sorridente. L'amicizia con Jonathan Kashanian lo ha visto allegro per diversi giorni, ma i continui battibecchi con Alessia Mancini non hanno di certo giovato al suo carattere. Il modello che abbiamo visto negli ultimi giorni è sempre più spento e polemico, consumato perfino da una situazione che evidentemente non riesce a gestire. In tutto questo Jonathan sembra non aiutarlo più come un tempo, forse per evitare l'isolamento totale che altrimenti interesserebbe entrambi. Difficile anche intuire quanto Ferri possa rimanere alle Honduras in un clima così teso. Per ora sembra aver risolto con le accuse che tanti Naufraghi gli avevano mosso nella fase iniziale del reality, ma è possibile che il gruppo di Alessia decida di metterlo sotto torchio entro breve.

© Riproduzione Riservata.