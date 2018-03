Mara Venier/ Foto, al fianco di Massimo Boldi: "Le amicizie vere" (Isola dei Famosi 2018)

Mara Venier riscuote ancora successi all'Isola dei Famosi 2018, mentre si divide fra una cena con Massimo Boldi e gli impegni in tv. Scoppia il gossip sul suo prossimo lavoro.

Mara Venier

Lontana dall'Isola dei Famosi 2018, Mara Venier si concede una cena in famiglia ed in compagnia, al fianco anche del suo amico storico Massimo Boldi. Nelle ultime ore la zia d'Italia ha incontrato il comico in una cena a tu per tu, di cui ha condiviso alcuni scatti sui social. In uno l'attore bacia con estremo affetto l'ex conduttrice sulla guancia, nell'altra i due guardano semplicemente verso l'obbiettivo. Gli hashtag scelti dalla Venier per questo incontro sono significativi, caso mai ci fosse alcun dubbio sulla natura del loro rapporto: "l'amicizia quella vera", sottolinea l'opinionista per commentare il suo stesso scatto. Clicca qui per vedere la foto di Mara Venier e Massimo Boldi. Nessuna polemica da parte degli haters di turno: la zia Mara sembra davvero piacere a tutti per la sua spontaneità e per la sua sincerità. Le stesse qualità che in tanti anni di tv le hanno permesso di entrare di diritto nell'Olimpo della conduzione, osannata dal pubblico e richiesta dai format del piccolo schermo.

L'OPINIONISTA INSOFFERENTE PER LE SCELTE DELLA PRODUZIONE?

Mara Venier è forse la carta più vincente dell'Isola dei Famosi 2018. Distante dalle logiche di potere e sempre più vicina al pubblico di telespettatori italiani, la zia nazionale fa incetta di like e apprezzamenti anche per le sue uscite durante le dirette del reality. La scorsa settimana l'abbiamo vista infatti sbottare contro le accuse di Craig Warwick a Franco Terlizzi, ma soprattutto verso la tendenza popolana di etichettare le persone in base al proprio orientamento sessuale. La zia Mara ha dato voce ad una grande fetta del pubblico nostrano, tanto da riscuotere subito un applauso da parte dei presenti in studio. Distante dal ruolo di puro opinionista di Daniele Bossari, la Venier ha alle spalle un'esperienza tale nei programmi televisivi da permettersi persino di andare fuori le righe senza dover per forza seguire il palinsesto voluto dagli autori. Anzi, in più di un'occasione è sembrato persino che non fosse d'accordo con la scelta della produzione di dare fin troppo spago all'ormai annoso canna-gate.

SCOPPIA IL GOSSIP PER IL POSSIBILE RITORNO IN RAI ALLA GUIDA DI DOMENICA IN

Mara Venier alla conduzione di Domenica In? Nelle ultime ore l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 ha scatenato dei rumors riguardo alla sua possibile entrata in scena nel programma di punta di Rai 1. Il suo nome, così come quello di Antonella Clerici, rimbalza fra i più quotati del momento per sostituire le sorelle Benedetta e Cristina Parodi, che nell'edizione di quest'anno non sono riuscite a contrastare il format rivale di Barbara d'Urso. Si è discusso a lungo della possibilità di tirare fuori carte vincenti, tanto che gli ospiti chiamati in studio nelle ultime settimane hanno dato degli scossoni al gradimento dei telespettatori. Eppure il binomio delle Parodi alla conduzione sembra non decollare ed è qui che si affaccia la possibilità di un ritorno in Rai di Mara Venier. Domenica In del resto è un prodotto ben noto all'attuale opinionista di Canale 5 e non è chiaro che cosa stia succedendo nel dietro le quinte della tv nazionale.

