Mario Perrotta, chi è il papà di Rosa Perrotta?/ La malattia e il loro grande rapporto

Mario Perrotta, chi è il papà di Rosa Perrotta? Sorpresa all'Isola dei Famosi 2018 per la naufraga che, in diretta, riabbraccia suo padre.

12 marzo 2018 Anna Montesano

Rosa Perrotta e il papà Mario all'Isola dei Famosi 2018

Grandi emozioni per Rosa Perrotta nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex tronista, che rischia di dover abbandonare l'Honduras a causa della nomination di questa sera, ha ricevuto una bellissima sorpresa: la visita di suo padre, Mario Perrotta. Rosa credeva inizialmente si trattasse del suo fidanzato, Pietro Tartaglione ecco perchè, bendata, la ragazza non è riuscita a riconoscerlo. Poi, toltasi la benda, Rosa è scoppiata in lacrime, buttandosi tra le braccia di suo padre e scoppiando in lacrime. Un rapporto, quello tra Rosa e suo padre Mario, davvero molto forte, che ha alle spalle tante difficoltà superate.

IL FORTE RAPPORTO TRA ROSA E SUO PADRE MARIO

Mario Perrotta ha in questi anni dovuto combattere con una terribile malattia che ha portato spesso Rosa a prendere le redini della sua famiglia e darsi da fare per aiutare i suoi genitori e suo fratello. Di recente, proprio in Honduras, la Perrotta è scoppiata in lacrime svelando proprio di aver sognato i suoi genitori: "Mi sono svegliata con questo pensiero fortissimo diretto ai miei genitori. - ha raccontato Rosa ai compagni, spiegando poi proprio la sua situazione famigliare - Un paio d'anni fa mi sono presa la responsabilità di far sì che tutto funzionasse a casa, che loro stessero bene, quando mio padre ha cominciato ad avere qualche problemino di salute. Stamattina mi sono svegliata felicissima di tutto quello che faccio per loro, però forse mi manca essere ancora figlia".

