Max Biaggi/ Rifiuta l'Isola dei Famosi 2018, non sosterrà Bianca Aztei in studio (Che fuori tempo che fa)

Max Biaggi rifiuta la richiesta dell'Isola dei Famosi 2018 per un'ospitata a favore dell'ex Bianca Atzei e si espone sui recenti gossip sulla sua presunta relazione.

Max Biaggi e l'ex fidanzata Bianca Atzei

Max Biaggi non ha alcuna intenzione di fare una sorpresa a Bianca Atzei. L'ex fidanzata si trova ora sull'Isola dei Famosi 2018 ed il pilota avrebbe persino ricevuto una proposta da parte della produzione di poter fare un intervento in studio. Una richiesta a cui il Corsaro avrebbe risposto con un secco "Per carità", secondo quanto riferisce Diva e Donna. La possibilità che Max potesse ritornare a parlare di Bianca nello studio del reality era già emersa alcune settimane fa, per via di un avvistamento dei paparazzi che lo aveva beccato a pranzo con Mara Venier, attuale opinionista. Questa sera, lunedì 12 marzo 2018, vedremo invece Max Biaggi nello studio di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, come sempre in onda su Rai 1. In queste ultime ore stanno circolando sul web alcune voci di corridoio in merito alla sua rottura con la Atzei, che fino a qualche giorno fa piangeva a dirotto per un abbandono a suo dire inspiegabile. Secondo alcuni infatti Biaggi potrebbe aver deciso addirittura di lasciarla quando ha scoperto della sua intenzione a partecipare al reality.

LA VERITA' SULLA PRESUNTA FIDANZATA DEL PILOTA

Max Biaggi ha una nuova fidanzata? Nelle ultime settimane la vita sentimentale del campione di Moto GP era ritornata al centro delle pagine di gossip, soprattutto per la sua presunta relazione con l'attrice Michelle Carpente. La 29enne e Max erano stati paparazzati diverse volte insieme e sembrava che fra i due fosse nato qualcosa di più, tant'è che i quotidiani nazionali li vedevano già come fidanzati ufficiali. E' tuttavia lo stesso Biaggi a spegnere sul nascere il gossip del momento, sottolineando di non avere alcuna storia con l'artista e di essere ancora "felicemente single". Come sottolinea Radio 105, è stato lo stesso pilota a chiarire il tutto tramite i social, dando uno stop al silenzio che per primo aveva preferito adottare per contrastare le voci di corridoio. "Spazio alla mia famiglia", aveva sottolineato forse con rabbia, convinto che questo tipo di inesattezze non possano più essere tollerate. Lo sbotto su Twitter tra l'altro arriva subito dopo una foto pubblicata su Instagram in cui Max si mostra al fianco dei due figli, "Non c'è bisogno di aggiungere altro alla mia vita", ha evidenziato. Clicca qui per vedere la foto di Max Biaggi.

IN LUTTO PER RALF WALDMANN, IL POST DI RINGRAZIAMENTO

Lontano dal clamore romantico, Max Biaggi è stato colpito di recente da un lutto che interessa il mondo della Moto GP. Il campione Ralf Waldmann è infatti scomparso nelle ultime ore ad appena 51 anni, per cause ancora da verificare. Il pilota tra l'altro è stato un rivale storico di Biaggi, un "amico di tante battaglie" come scrive in un suo post di addio su Instagram. In particolare, ricorda La Gazzetta dello Sport, i due avversari erano stati protagonisti di un testa a testa importante negli anni '96 e '97, quando il pilota tedesco aveva conquistato il secondo posto in classifica in occasione della quarto di litro. Clicca qui per vedere il post di Max Biaggi su Ralf Waldmann. I ricordi tra l'altro avevano interessato nelle ore precedenti il pilota, che in un altro post sui social aveva mostrato una summa degli eventi sportivi più importanti della sua carriera, un album dei ricordi che fra "vittorie, gioie, sconfitte e sofferenza", gli provoca ancora forti emozioni.

© Riproduzione Riservata.