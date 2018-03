Meghan Markle e Kate Meddicleton/ La più bella è la futura sposa del Principe Harry: lo dice la scienza

Maghan Markle è la più bella della famiglia reale: parola di un noto chirurgo plastico che ha analizzato i lineamenti del viso della futura sposa del Principe Harry e di Kate Middleton.

12 marzo 2018 Redazione

Meghan Markle

Meghan Markle è la donna più bella della famiglia reale inglese. A pochi mesi dal matrimonio con il Principe Harry, un noto chirurgo plastico, Julian De Silva, ha analizzato i lineamenti del viso dell’ex attrice e di Kate Middleton eleggendo la Markle la più bella del reame. Il chirurgo, direttore del Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery di Londra, "la sezione aurea" secondo cui la bellezza è data dall’armonia e dalla proporzione delle parti. Julian De Silva ha così analizzato tutti i tratti del viso di Meghan Markle e di Kate Middleton arrivando alla conclusione che, la più bella, è Meghan. In tutto il mondo, il naso e il mento a cuore dell’ex attrice sono richiestissimi dalle donne che ricorrono alla chirurgia plastica. Kate Middleton, invece, si ferma al secondo posto. A farle perdere il primato sarebbero state la mascella e il mento. Tuttavia, nonostante Meghan sia la più bella del reame, ha ancora tanto da imparare ed è per questo che, nella prima uscita pubblica con il futuro marito, Kate e il Principe William ha imitato le mosse della cognata.

IL MATRIMONIO DI MEGHAN E HARRY

Meghan Markle e il Principe Harry si sposeranno il 19 maggio 2018. A Londra fervono così i preparativi per quello che è stato definito il matrimonio dell’anno perché, come ha sottolineato il corrispondente da Londra di Mattino Cinque, gli addetti ai lavori hanno definito il matrimonio del secondo quello tra Kate Middleton e il Principe William. Per Meghan, dunque, le prossime settimane saranno davvero intense. La futura sposa di Harry ha già festeggiato l’addio al nubilato concedendosi tre giorni di relax insieme alle persone a cui vuole più bene. Tutto sarebbe stato molto tranquillo per evitare pettegolezzi. Subito dopo è stata battezzata e, alla cerimonia, hanno assistito Harry, il Principe Carlo e Camilla. Per quanto riguarda il ricevimento, sembra che sarà dinamico e frizzante esattamente come gli sposi. Gli ospiti della coppia reale potranno divertirsi con tanta musica dal vivo. Si parla, infatti, per l’occasione, di una reunion delle Spice Girls e della presenza di Ed Sheeran. Per quanto riguarda l’abito, invece, sembra che Meghan stia ancora decidendo tra circa una decina di stilisti tra i quali anche Victoria Beckham.

