NADIA RINALDI/ L'attrice cambiata in viso, ecco come ha fatto (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi all'Isola dei Famosi 2018, fra pettegolezzi con la neo amica Elena Morali ed una presunta strategia in mente. L'attrice sa già chi colpire?

12 marzo 2018 Redazione

Nadia Rinaldi - Isola dei Famosi 2018

Nadia Rinaldi e Elena Morali continuano il loro percorso all'Isola dei Famosi 2018, confinate sull'Isola che non c'è. Le due concorrenti stanno approfittando di questa parentesi tutta loro per approfondire meglio la conoscenza reciproca e non solo. Qualche recap sulla fauna dell'altra parte dell'Isola sembra non guastare mai: la fidanzata di Scintilla ha infatti informato la nuova amica di tutti gli "incontri ravvicinati del terzo tipo" sugli animaletti presenti sul lato in cui si trovano gli altri Naufraghi, fra scarafaggi e serpenti. Per i fan inoltre è evidente come l'attrice romana sia cambiata di molto rispetto alla sua prima esperienza alle Honduras, ma non è chiaro se il tutto sia dovuto all'isolamento fortunato che la sta interessando in questi giorni oppure ad una strategia ben precisa. Intanto, sono in molti ad aver notato sui social che Nadia è cambiata persino in viso: secondo Leggo avrebbe adottato lo stesso accorgimento pre-reality della Morali. Ovvero applicare delle extension alle ciglia ed affidarsi alle mani di un esperto per apparire meglio in tv.

LA STRATEGA DELLE HONDURAS?

L'Isola dei Famosi 2018 sembra aver dato qualche vantaggio a Nadia Rinaldi, anzi più di qualcuno. L'attrice romana è riuscita infatti a rientrare in Italia ed a scoprire tutti i segreti del reality, per voi ritornarci: particolare da non sottovalutare nell'ottica di una strategia più ampia. Nadia infatti sa bene con chi allearsi e contro chi invece schierarsi, anche se questo particolare forse è meno visibile in questo momento, dato la sua "prigionia" forzata sull'Isola che non c'è. Secondo Il Tempo è invece tutto molto chiaro anche adesso, dato che rispetto al primo step alle Honduras, l'artista avrebbe mutato persino le sue preferenze in merito agli altri concorrenti. Nadia infatti saprebbe bene che Francesca Cipriani è fra le più coccolate dalla produzione e per questo non fa che parlarne bene con la sua attuale compagna d'avventura. Così come sa, anche grazie ad Elena, che Alessia Mancini continua ad essere la più contestata del gruppo.

CROLLO DI QUOTE PER I BOOKMAKERS

Nadia Rinaldi è di nuovo all'Isola dei Famosi 2018, grazie al ripescaggio ed al televoto dei fan che le hanno permesso di entrare di diritto fra i concorrenti dell'Isola che non c'è. Non tutto però sembra essere rosa e fiori, soprattutto dal punto di vista delle quote. L'attrice romana infatti rientra in gioco con un grosso svantaggio da questo punto di vista, data che la sua eliminazione dal reality non la rende automaticamente popolare agli occhi dei telespettatori. Anche per questo i bookmakers sembrano non essersi sbilanciati di molto: le previsioni su una sua possibile vittoria non sono di certo rosee. O meglio, sono quasi identiche a quelle che le sono state assegnate prima della sua sconfitta. Secondo Snai, la Rinaldi merita 40.00 punti, mentre Eurobet scende addirittura fino a 51.00. Nel primo caso si tratta di un gradino condiviso con Rosa Perrotta, sempre più a picco in base al gradimento dei fan, mentre nel secondo la Rinaldi ha un primato tutto suo. Gli altri concorrenti infatti sono distanti diverse decine di punti dalla posizione ottenuta dall'attrice.

© Riproduzione Riservata.