Nino Formicola/ Gaspare nervoso per il cibo. La gestione non funziona (Isola dei Famosi 2018)

Nino Formicola inizia a mostrare chiari segni di nervosismo. All'Isola dei Famosi 2018, Gaspare contesta alcune dinamiche del gruppo di Naufraghi.

Nino Formicola, ovvero Gaspare, ha vissuto un'ultima settimana sull'Isola dei Famosi 2018 all'insegna della riflessione. Sempre più attento a creare rapporti pacifici con tutti, ha fatto un'attenta analisi dell'atmosfera che si è creata alle Honduras. Secondo Marco Ferri tutti i concorrenti sono fin troppo diversi dal punto di vista caratteriale, tanto che è difficile riuscire a mettere d'accordo un gruppo così eterogeneo. Soprattutto quando si parla di cibo, secondo Gaspare, dato che è di fronte a cene e pranzi, data la scarsità degli alimenti, che si scatena il lato peggiore dei Naufraghi. Una delle ultime cene ha innervosito parecchio Nino, per via della disorganizzazione di tutti i Naufraghi. Ognuno dei presenti alle Honduras dipende infatti in via diretta da chi deve preparare e questo vuol dire che qualcuno può rimanere anche senza mangiare. Gaspare infatti voleva mangiare il riso con le patate secondo i suoi ritmi, ma è dovuto rimanere a digiuno ed attendere la cena prima di poter pensare di mettersi a "tavola". Clicca qui per vedere il video di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

IN MEZZO AL FUOCO INCROCIATO DI FRANCO TERLIZZI E SIMONE BARBATO

L'umore di Nino Formicola sta peggiorando sempre di più negli ultimi giorni: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 è infastidito dalle dinamiche di gruppo che si sono create. Consigliere di tutti i Naufraghi, ha fatto notare ad Alessia Mancini che il resto del gruppetto dei più giovani sta cercando di stuzzicarla appositamente per farla cedere e innervosire. Per questo le ha suggerito di dare uno stop alle sue ben note polemiche, onde evitare di cadere nella trappola dei concorrenti "rivali", come Marco Ferri e Rosa Perrotta. Al tempo stesso continua il supporto a Franco Terlizzi, sempre più in rotta di collisione con Simone Barbato. Anche in questo caso Gaspare deve fare buon viso a cattivo gioco, continuando ad essere amico dell'ex pugile e riuscendo ad avere un buon rapporto anche con il mimo. Simone sembra rivolgersi spesso al comico tra l'altro, soprattutto per capire come destreggiarsi all'interno delle routine quotidiane comuni.

IL COMICO COINVOLTO NELLA POLEMICA CONTRO CRAIG WARWICK

L'Isola dei Famosi 2018 non ha mai visto particolarmente vincente Nino Formicola, ovvero Gaspare. Le condizioni difficili a cui è sottoposto e le tensioni che si stanno creando iniziano a colpire sempre di più l'artista, che dimostra di contro di tenere duro il più possibile. Nella puntata di ieri di Domenica Live, Nino è entrato tra l'altro in punta di piedi anche nella polemica in corso fra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Durante un fuori onda mostrato dal programma di Canale 5, Gaspare ha infatti sottolineato che il sensitivo avrebbe accusato ingiustamente l'ex pugile solo per avere più visibilità e parlare del suo prossimo libro. Una visione che Craig ha smentito durante la sua ospitata da Barbara d'Urso, ma che dimostra ancora una volta come il legame fra Gaspare e Franco sia molto forte, quasi protettivo per quanto riguarda il noto comico italiano.

