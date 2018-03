PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 12 marzo 2018: Leone top, Cancro flop

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 12 marzo 2018. Previsioni segno per segno: Il Cancro si sacrifica nel lavoro questa settimana, Leone che partenza. Quale sarà il segno più fortunato?

12 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Ora andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete: è una giornata leggermente particolare. Dentro si sente un'enorme energia e anche un certo fervore. Se questa sensazione corrisponde a un nuovo amore o una nuova conoscenza non si deve assolutamente esitare ed è venuto il momento di rimettersi in gioco. Bisogna considerare questo momento come una situazione in cui si può essere finalmente al di fuori dalla situazione negativa che aveva caratterizzato il segno nelle settimane precedenti. Bisogna fare solo attenzione a non focalizzarsi su persone che non hanno interesse in questo segno, oppure su progetti che non sono realizzabili. Pesci: continua la fase di successo. Si è tra i segni più forti. Attenzione però a non rimanere ancorati al passato. E' importante che in amore le emozioni si evolvano. Marzo e aprile saranno dei mesi di vittoria e di riconferme.

IL CANCRO SI SACRIFICA, NÈ CARNE NE PESCÈ

Voltiamo pagina ora e andiamo a vedere i segni zodiacali da considerare né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Condizione particolare in questa giornata per l'Acquario che soffre un po' il transito di Urano. Presto si dovrà voltare pagina con maggio che viene considerata la data giusta per cercare di voltare pagina e cambiare quello che è un presente che non viene troppo tollerato. Il Cancro deve soppesare un anno che da un lato regala diverse soddisfazioni, ma dall'altro crea un po' di preoccupazione. Sarà oggi il momento di sacrificarsi un po' nel lavoro, cercando magari di dare una mano a qualcuno. Non si deve pensare solo ai soldi, a volte forse sarebbe utile cercare anche una svolta che possa portare a una soluzione interessante. Non bisogna farsi prendere dalla fretta perché questa porta solo a situazioni negative. Prevista crescita per le prossime settimane.

LEONE INIZIO SETTIMANA IMPORTANTE, TOP E FLOP

Iniziamo dai top e flop la nostra analisi dell'oroscopo di oggi lunedì 12 marzo 2018. Lo facciamo seguendo quanto raccontato da Paolo Fox nell'oroscopo ai microfoni di LatteMiele, durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Toro è nervoso e non riesce a cogliere le cose nel modo giusto. L'umore può essere un problema per questa settimana quando alcune cose non andranno come preventivato. Ansia e nervosismo colpiscono anche i Gemelli che non vivono un momento positivo a causa di un'influenza decisamente negativa da parte di Marte. L'inizio della settimana per i nati sotto il segno del Leone sarà davvero molto interessante. L'influenza di Mercurio, Marte e Venere regala delle possibilità davvero molto interessanti. Alcuni potrebbero ritrovare l'amore. La Vergine invece deve sfruttare questo momento perché il cielo è davvero molto interessante e può portare a delle situazioni molto interessanti.

