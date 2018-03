Paola Di Benedetto/ L'ex Matteo Gentili pronto al confronto (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018 per ritornare in Italia: dovrà rispondere di diverse accuse di Eva Henger e Matteo Gentili.

Paola Di Benedetto di ritorno dall'Isola dei Famosi 2018 non avrà solo Francesco Monte ad attenderla. Anche il calciatore Matteo Gentili, l'ex fidanzato della modella, non aspetta altro che un confronto a viso aperto con lei. Lo sportivo infatti è intervenuto in diverse occasioni a Domenica Live per parlare della sua verità e di quanto sarebbe accaduto fra lui e l'ex Madre Natura a ridosso della partenza di quest'ultima per le Honduras. Fra i due sarebbe scattato persino in bacio e l'ultimo messaggio di Paola aveva dato delle speranze a Gentili di un possibile ritorno di fiamma. Alla fine non è stato così, data l'entrata in scena di Monte alle Honduras, e motivo per cui il calciatore adesso vuole parlare con la diretta interessata di quanto accaduto fra loro. Il rapporto fra Paola e Gentili, terminato pochi mesi fa, potrebbe essere infine d'ostacolo per un eventuale storia d'amore fra la modella e l'ex tronista. Clicca qui per vedere il video di Matteo Gentili a Domenica Live.

VIDEO, LA MODELLA ERA GIA' IN ITALIA CON IL PENSIERO

Le ultime ore trascorse sull'Isola dei Famosi 2018 hanno visto Paola Di Benedetto con il pensiero già proiettato in Italia. Durante la sua esperienza all'Isola che non c'è, Filippo Nardi ha infatti notato come la modella fosse spesso assente e del tutto estranea ai discorsi degli altri tre concorrenti. Paola del resto non ha fatto mistero di voler abbandonare il reality, satura di tutto quello che è avvenuto alle Honduras e ormai stanca di rimanere lontana da casa. In un video estratto pubblicato dal suo staff sui social, la modella sottolinea infatti di essersene già andata dal reality molto prima della sua effettiva partenza, anche se non sembra che il tutto sia legato a Francesco Monte. I due avranno modo di vedersi nell'immediato e forse chiarire quanto è nato fra loro lungo le spiagge honduregne. Non è chiaro infatti se la Di Benedetto vorrà passare già allo step successivo con l'ex tronista oppure se farà marcia indietro e cercherà di prendere tempo per comprendere meglio la natura del loro rapporto. Clicca qui per vedere il video di Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018.

STRISCIA LA NOTIZIA L'ATTENDE? DOVRA' DIFENDERSI DALLE ACCUSE DI EVA HENGER

Sono diverse le domande che i fan dell'Isola dei Famosi 2018 vorranno rivolgere a Paola Di Benedetto durante la sua intervista con la conduttrice. Nella diretta di questa sera la vedremo finalmente sedere al centro dello studio per parlare della sua personale esperienza nel reality e forse rispondere anche a qualche domanda scomoda riguardo al canna-gate che interessa ancora le pagine di gossip. Soprattutto in seguito alle recenti rivelazioni di Striscia la Notizia in merito alla confessione segreta di Eva Henger, che durante il famoso incontro con Max Laudadio non ha accusato solo Monte di aver fumato marijuana, ma anche altri concorrenti. Fra questi anche Paola Di Benedetto, che secondo l'ex Naufraga avrebbe fatto parte di un gruppetto segreto composto da Rosa Perrotta, Filippo Nardi, l'ex tronista e Marco Ferri. Il programma di Antonio Ricci di certo cercherà di capirne di più dalla voce della modella, che come è accaduto con gli altri concorrenti potrebbe dover rispondere alle domande scomode degli inviati. Rivelerà qualche particolare in più?

