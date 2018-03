Pietro Tartaglione/ Rosa Perrotta coinvolta nel cannagate? Non sopporta odore del fumo (Isola dei Famosi 2018)

Pietro Tartaglione tira fuori le unghie per difendere la fidanzata Rosa Perrotta, al centro di diverse contestazioni di altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

Pietro Tartaglione in difesa della fidanzata Rosa Perrotta, senza se e senza ma. La Naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 è stata di recente al centro di numerose polemiche e non per il suo continuo testa a testa con Alessia Mancini. Le due concorrenti sono entrata in contrasto fin dall'inizio e subito dopo una breve tregua sono ritornate protagoniste di scontri e rimbrotti. A dare da pensare a Pietro Tartaglione è tuttavia l'affermazione di Eva Henger all'inviato di Striscia la Notizia riguardo al presunto consumo di marijuana da parte dell'ex tronista. Durante un'ospitata in "Non succederà mai più" di Radio Radio, il programma condotto da Giada Di Micheli, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sottolineato come una delle liti che interessano la sua coppia riguardi proprio la questione del fumo. Si parla di sigarette ovviamente, ma sembra proprio che la Perrotta non digerisca l'odore del tabacco, motivo per cui il fidanzato avvocato reputa impossibile che le accuse della Henger corrispondano al vero.

UN PASSO IMPORTANTE: FIGLIO O MATRIMONIO?

"Ci siamo lasciati con la promessa di fare qualcosa di importante", sottolinea nel suo intervento radiofonico Pietro Tartaglione. Il fidanzato di Rosa Perrotta sembra sul punto di fare il passo decisivo con la compagna, con cui convive fin dai mesi successivi alla famosa scelta di Uomini e Donne. La loro convivenza va a gonfie vele, sottolinea, motivo per cui un eventuale matrimonio "non cambierebbe tantissimo rispetto ad ora". All'Isola dei Famosi 2018 abbiamo assistito inoltre ad una confidenza della Perrotta, che nutre un forte desiderio di diventare mamma. La posizione di Pietro non appare chiara in merito, dato che ha affermato che un figlio "ti stravolgerebbe la vita", senza per questo smentire la possibilità che possa essere questo lo step successivo che la coppia deciderà di compiere alla fine del reality. Anche riguardo alle costanti liti fra Alessia Mancini e l'ex tronista sembra avere le idee in chiaro: la prima "è un po' troppo precisa, un po' puntigliosa e Rosa tende a soffrire le persone così".

CONTRO NADIA RINALDI E CECILIA CAPRIOTTI

Pietro Tartaglione difende Rosa Perrotta a spada tratta, contro chi si è dimostrato poco carino nei suoi confronti all'Isola dei Famosi 2018. Impossibile per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne non ricordare la rivelazione di Nadia Rinaldi in una delle passate dirette, in cui aveva svelato di aver fatto un clistere alla Perrotta, accusandola così di non mostrarle la gratitudine dovuta. "Questa uscita è stata molto infelice e incommentabile", riferisce a Radio Radio nel programma di Giada Di Micheli, Non succederà più, soprattutto perché agli occhi di Pietro chi fa un'opera caritatevole "non va a rinfacciarlo in prima serata". L'avvocato e l'attrice romana si sono inoltre incontrati in studio in seguito all'eliminazione di Nadia dal reality, ma in questo caso l'artista non gli avrebbe rivolto la parola "e non mi ha chiesto scusa. Questa bassezza mi ha fatto male". Senza parlare di Cecilia Capriotti, un'altra delle concorrenti che ha avuto da ridire con Rosa, che agli occhi del fidanzato "non dovrebbe fare questi commenti su una ragazza" proprio per via della sua età. Il riferimento è all'accusa della Capriotti riguardo ai ritocchini fatti dall'ex tronista.

