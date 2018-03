Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 12 marzo: Barbara D'Urso ospita la cantante Nancy Coppola

Dopo il fine settimana, Barbara D'Urso torna su Canale 5 con un nuova puntata di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti in studio la cantante napoletana Nancy Coppola.

12 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, lunedì 12 marzo, alle 17.10 su Canale 5 torna Barbara D’Urso con una nuova puntata di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti di questo pomeriggio ci sarò Nancy Coppola, la cantante napoletana ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018. Il prossimo 15 marzo arriva al cinema “Il mio uomo perfetto” con protagonista proprio Nancy Coppola. Al suo fianco anche Eva Grimaldi (con cui ha condiviso l’esperienza dell’Isola), Francesco Testi e Antonio Palmese. Nel cast anche Andrea Roncato, Nadia Rinaldi, Claudia Letizia, Lucia Bramieri, Malena (anche lei tra i naufraghi dello scorso anno) , Maria Del Monte, Mariano Catanzaro (tronista di Uomini e Donne) e Antonio Fiorillo. La pellicola è stata prodotta dalla Evo Films, casa di produzione fondata dalla Coppola e dal regista del film Nilo Sciarrone: “Vorremmo trasmettere con simpatia un messaggio umile e sincero: non è vero che i sogni non si avverano, come non è vero che l'uomo perfetto non esiste? A volte basta crederci", hanno detto i rappresentanti della Evo Films, come riporta l’Ansa.

Nancy Coppola all'Isola dei famosi

Nel salotto di Barbara D’Urso Nancy Coppola parlerà del suo nuovo film, ma non è da escludere che possa parlare anche dell’Isola dei famosi. Lo scorso anno, infatti, la cantante e attrice napoletana ha partecipato al reality di Canale 5 classificandosi al quarto posto (perdendo al televoto contro Simone Susinna). Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi era stata intervistata nel programma di Gianni Simioli su Radio Marte, La Radiazza: “Ho cercato di far vedere un’immagine pulita di me, volevo rappresentare la mia Napoli senza dare una cattiva immagine. È un’esperienza da rifare, oggi la mia vita ha il doppio del valore. La lontananza è una cosa terribile. Ti rendi conto di cosa sia la propria gente, io voglio sentire il mio accento, ho bisogno del profumo di Napoli. Mi è mancata la mia gente”. Per quanto riguarda la sua amicizia con Malena aveva rivelato a Urban Post: “Io vado molto a pelle e quando ho conosciuto Malena mi è piaciuta subito, perché è una ragazza molto semplice, fine e non volgare. Dalla sua professione ti aspetteresti una persona più prorompente, invece è tutt’altro. Alla fine ho capito che il suo è un lavoro come tanti e non mi sono mai fatta condizionare dai pregiudizi della gente”.

