RED 2/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e John Malkovich (oggi, 12 marzo 2018)

Red 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren, alla regia Dean Parisot. La trama del film nel dettaglio.

12 marzo 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Italia 1

NEL CAST BRUCE WILLIS

Red 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 12 marzo 2018 alle ore 21.25. Una bella pellicola realizzata nel 2013 che è stata diretta da Dean Parisot, il regista durante la lavorazione si è basato su un soggetto scritto a quattro mani da Warren Ellis e Cully Hamner, la sceneggiatura è stata invece curata da Erich Hoeber e Jon Hoeber. La pellicola che ha visto la nascita grazie all’interessamento di un nutrito cartello di case di produzione (DC Entertainment, Di Bonaventura Pictures, Summit Entertainment, Etalon Film, Saints LA) è stata distribuita nel nostro paese dalla Universal Pictures. Buono il cast di attori, tra di essi spiccano Bruce Willis e John Malkovich, rispettivamente essi interpretano il ruolo di Frank e Marvin. La pellicola è stata inserita già parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene nuovamente mandata in onda questa sera su Italia 1. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

RED 2, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama si basa sulla vita di un ex agente della Cia, Frank Moses. L’uomo dopo anni e anni di servizio sotto copertura, ha deciso di ritirarsi dalla vita operativa, cercando di ritagliarsi un po’ di tranquillità insieme alla bella moglie Sarah. I due cercano di dimenticare gli screzi passati a causa delle pericolose attività lavorative, sull’altare di una felicità riconquistata. Tutto però improvvisamente cambia, Moses viene al corrente che un suo vecchio amico, Marvin, ha perso la vita, sapendo che l’amico nel passato gli aveva salvato innumerevole volte la vita, e non credendo alla morte dell'uomo cerca di vedere chiaro sulla faccenda. Frank scopre infatti che Marvin non è morto ma che sta cercando di rintracciare un ordigno nucleare, scomparso dagli arsenali militari a stelle e strisce. L’ordigno se cade nelle mani sbagliate potrebbe mettere in pericolo la stabilità dell'intero pianeta e per questo Frank riunisce la sua ex squadra, squadra con la quale nel passato aveva combattutto tante battaglie. I buoni si ritroveranno a fare i conti con una pletora di personaggi che cercano di accaparrarsi la bomba nucleare di ultima generazione. Alla fine grazie alla perizia di una squadra riunita in fretta e furia tutto ritornerà al suo posto, il pericolo sarà sconfitto e la vita tranquilla si Moses pronta ad essere nuovamente vissuta.

