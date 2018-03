ROSA PERROTTA/ Video, ancora sul piede di guerra con Alessia Mancini (Isola dei Famosi 2018)

Rosa Perrota non riesce ad andare d'accordo con Alessia Mancini. L'Isola dei Famosi 2018 vede i due gruppi sempre più divisi, ma Nino Formicola avvisa l'ex velina.

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

La settimana di Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018 non è stata di certo pacifica. Le continue lotte con Alessia Mancini non permettono alle due concorrenti di riuscire a trovare un punto in comune. L'ex tronista infatti sente il fiato sul collo anche sui compiti che ha sempre svolto dal suo arrivo alle Honduras, come la cottura del riso, la posizione della pentola sul fuoco e molto altro ancora. Secondo la Naufraga napoletana, la rivale non riesce infatti a non mettere becco su ogni faccenda, finendo solo per essere iper critica verso tutto e tutti. Una visione sulla Mancini su cui Marco Ferri si è dimostrato concorde: i due gruppi del reality sono ormai definiti e molto distanti fra loro. Rosa e Marco nello specifico si sono ritrovati spesso a parlare di Alessia e del suo comportamento: l'ex tronista è decisa a starle lontana per evitare qualsiasi tipo di polemica. Clicca qui per vedere il video di Rosa Perrotta e Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018.

NINO FORMICOLA METTE IN GUARDIA ALESSIA MANCINI

Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono ormai sul piede di guerra all'Isola dei Famosi 2018. L'ex tronista sta cercando tuttavia di non arrivare allo scontro aperto, anche se l'impresa è resa difficile dai continui attacchi dell'ex velina. Diversa invece la visione di Nino Formicola, che negli ultimi giorni ha voluto mettere in guardia l'amica Mancini. Secondo il comico, Rosa e Marco Ferri starebbero facendo di tutto per mettere in crisi Alessia, motivo che lo ha spinto a metterla in guardia: solo evitando di fare polemiche potrà evitare di cadere nella trappola dei due concorrenti più giovani. Per Rosa invece è palese che Nino sia fra i Naufraghi plagiati dalla leadership di Alessia. Durante uno dei tanti dialoghi aperti con Marco, l'ex tronista ha infatti manifestato dei seri dubbi sul fatto che il comico agisca di testa sua come ha affermato in diretta. Anzi, vorrebbe proprio che questo particolare diventasse ancora più evidente, solo per avere una piccola soddisfazione personale. Clicca qui per vedere il video di Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018.

UN'EX TRONISTA TROPPO AL VELENO?

L'Isola dei Famosi 2018 per ora non sembra aver reso giustizia a Rosa Perrotta. Mentre in Italia ci si scatena sul canna-gate e la possibilità che anche l'ex tronista napoletana faccia parte dello scandalo, come rivelato da Eva Henger a Striscia la Notizia, alle Honduras tutto sembra procedere in modo fin troppo tranquillo. E gli scontri non sono di certo mancati in precedenza, ma sembra proprio che Rosa voglia tenersi fuori dai guai il più possibile. Nota per l'assenza di peli sulla lingua, il periodo trascorso a Uomini e Donne ha dimostrato quanto la Perrotta riesca a gestire fin troppo bene gli attacchi. Per questo è rimasta ancora in piedi, anche se qualcuno pensa che sia la prima a lanciare frecce avvelenate. Nonostante l'apparente sincerità della concorrente, sui social sembra che Rosa non sia riuscita a mantenere quella popolarità ottenuta nel programma di Maria De Filippi. Secondo i bookmakers ci sono infatti ben poche possibilità che prosegua con successo la sua avventura honduregna.

