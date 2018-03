STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano dopo la pausa domenicale. Il buongiorno degli inviati

Striscia la notizia torna questa sera lunedì 12 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

Ficarra e Picone

Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 12 marzo, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Il tg satirico di Antonio Ricci ha chiuso la scorsa settimana con un ottimo risultato: sabato 10 marzo, Striscia è stato il programma più visto dell’access prime time con 4.656.000 telespettatori e il 19.95% di share, con un piccolo di ascolti di oltre 5 milioni di telespettatori (5.012.306), pari al 21.36% di share. Stasera il programma di Canale 5 anticiperà la nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2018: il team di Antonio Ricci avrà altre rivelazioni sul discusso reality? Sui social, invece, gli spettatori di Canale 5 chiedono a Striscia di finire in orario: “Certo che potreste sforzarvi a far finire un po' prima #Striscialanotizia Il programma di prima serata ormai è quasi notturno”, ha scritto in settimana un utente su Twitter. Alle 20.40 in studio con i due conduttori siciliani ritroveremo le veline, Shaila Gatta e e Mikaela Neaze Silva.

Il buongiorno degli inviati di Striscia

Oggi, lunedì, inizia una nuova settimana e alcuni degli inviati di Striscia augurano un buon inizio sui social: “Provo a vendervi un prodotto immaginario. Un dentifricio in grado di spazzolare via le paure, di far splendere il vostro miglior sorriso, di proteggerlo dagli attacchi esterni della vita. Anche se non esiste, impegnatevi ad usarlo tutti i giorni: funziona! Buon lunedì!”, ha scritto Luca Abete su Facebook, che è appena ripartito con la quarta edizione del suo tour NonCiFermaNessuno. Buongiorno anche da Rajae Bezzaz: “Buongiorno iniziamo una nuova settimana col piede giusto!?!?! Sì… E con i guantoni rosa ovviamente. Yallah buon lunedì a tutti”, ha scritto l’inviata di Striscia. Ieri sera aveva annunciato di essere al lavoro per nuovi servizi: “Buonasera programmi?! Cinemino? Pizza? Partitella a calcetto?! Io lavoro anche fuori onda. Io e il mio #dreamteam stiamo preparando servizi pazzeschi. Yallah divertitevi voi che potete”, ha scritto Rajae.

