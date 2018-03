Scintilla/ Il fidanzato di Elena Morali in studio: la naufraga spera in una sorpresa... (Isola dei Famosi 2018

Scintilla, Gianluca Fubelli è il fidanzato di Elena Morali. Questa sera in studio all'Isola dei Famosi 2018: ci sarà una sorpresa per la naufraga?

12 marzo 2018 Anna Montesano

Scintilla e Elena Morali

"Manca la bionda" scriveva ieri Gianluca Fubelli, comico noto come Scintilla, su Instagram, postando uno scatto che lo vede al fianco della sua dolce metà, Elena Morali. Negli ultimi giorni si è molto parlato dell'avvicinamento della showgirl a Simone Barbato all'Isola dei Famosi e in molti si sono chiesti se le nozze previste con Scintilla fossero a rischio. A smentire questa possibilità o comunque la possibile crisi con Elena è stato proprio il noto comico di Colorando che, anzi, ha difeso strenuamente la sua fidanzata. “Non ti difendo perché ti amo, ma perché credo che tu sia nel giusto” ha scritto su Instagram Fubelli.

SORPRESA DI SCINTILLA PER ELENA?

Poi, rivolto al pubblico, ha aggiunto: “A prescindere dal partito preso, dalle simpatie e dalle antipatie, a prescindere dall’idea che vi siete fatti, le cose sono andate così”. Look rinnovato per Scintilla che questa sera è ospite di Alessia Marcuzzi nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Il pubblico inizia a chiedersi se finalmente questa sera possa esserci una sorpresa per Elena Morali che coinvolga proprio il suo fidanzato, visto che proprio lei in diretta ha lamentato di non averne ricevuta neppure una.

