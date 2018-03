Simone Barbato/ Senza la "sua" Elena Morali, lite con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018)

Simone Barbato e Franco Terlizzi non vanno proprio d'accordo: i due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 hanno trovato la loro strategia ideale. Ignorarsi è l'unica via d'uscita?

12 marzo 2018 Redazione

Simone Barbato - Isola dei Famosi 2018

Simone Barbato ha trovato un rivale all'Isola dei Famosi 2018. Il mimo di Zelig ha avuto molto da ridire con Franco Terlizzi nelle ultime settimane e sembra proprio che i loro rapporti siano destinati a rimanere tesi. Secondo l'ex pugile, non sarebbe possibile trovare un punto di incontro e la cosa non lo preoccupa nemmeno. Simone infatti ha un carattere troppo spigoloso per i suoi gusti, una mozione che gli è stata fatta in diretta anche da Nino Formicola. Il comico anzi ha visto nei due un carattere fin troppo simile perché possano andare d'accordo, per questo si accusano a vicenda delle stesse cose. Sembra però che Simone e Franco siano arrivati definitivamente ad un punto morto: l'ex pugile ha rivelato alle telecamere honduregne di voler tenere distante il mimo, convinto che ognuno di loro possa vivere al meglio questa esperienza senza per forza entrare in contatto. Del resto Barbato non sembra avere interesse a parlare con Franco, tanto da non rivolgergli nemmeno la parola. "Si attacca alle sciocchezze", è convinto Terlizzi e visto che nessuno dei due riesce ad entrare in sintonia con l'altro, meglio dividersi. Clicca qui per vedere il video di Simone Barbato e Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018.

ISOLATO SENZA ELENA MORALI?

L'Isola dei Famosi 2018 li ha divisi definitivamente ed è chiaro che Simone Barbato soffra molto della lontananza di Elena Morali. Sicuro che sia stata rispedita in Italia, non sa che la fidanzata di Scintilla si trova in realtà in compagnia di Nadia Rinaldi sull'Isola che non c'è. Anche per questo il suo umore è colato a picco nell'ultima settimana: sono sempre di meno i sorrisi che Simone riesce a far sorgere sul proprio volto. Sembra anzi che non riesca a trovare un suo posto all'interno del gruppo di Naufraghi, distante sia da quello guidato da Alessia Mancini che ancora di più da quello che vede al comando Rosa Perrotta e Marco Ferri. L'errore di Simone è stato forse fin dall'inizio di puntare tanto sull'amicizia con la Morali, motivo che adesso lo spinge a non trovare un'altra sostituta ed a rimanere chiuso nelle sue posizioni. Purtroppo un atteggiamento simile potrebbe compromettere del tutto la sua permanenza alle Honduras, dato che agli occhi degli altri concorrenti potrebbe diventare una vittima sacrificabile.

IN SVANTAGGIO PER I BOOKMAKERS, SCENDONO LE SUE QUOTE

Non ci sono prospettive rosee per Simone Barbato all'Isola dei Famosi 2018. Il mimo è ormai risolato rispetto al resto del gruppo e fatica a trovare un'amicizia degna di quella avuta con Elena Morali. Simone aveva già notato del resto come le distanze fra sé e gli altri Naufraghi siano incolmabili ed è per questo che ad un certo punto ha preferito concentrarsi sulla Morali piuttosto che sul trovare punti di incontro con il resto del gruppo. Ne è un esempio la rottura con Amaurys Perez, dovuta al carattere troppo permaloso di Barbato ed all'irruenza verbale dell'ex campione. Ma sembra proprio che il mimo non riesca ad andare d'accordo persino con concorrenti più placidi e soft, come Franco Terlizzi. Per ora il suo unico punto di riferimento sembra essere Nino Formicola, a cui chiede spesso cosa fare per contribuire alla routine quotidiana alle Honduras. Non è un caso infatti che la sua quota sia scesa di oltre 3 punti secondo le principali case di scommesse. Per la Snai, Simone conquista appena 6.00, mentre per Eurobet si merita un 8.00. In entrambi i casi e ironia della sorte, sono le stesse quote destinate per ora all'ex pugile.

