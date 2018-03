Stefano De Martino/ L'annuncio ai fan e la reazione alla domanda di Silvia Toffanin (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino annuncia un'importante uscita a tutti i fan: un diario di bordo della sua personale esperienza alle Honduras per l'Isola dei Famosi 2018.

Stefano De Martino

Stefano De Martino sembra essere l'unico rimasto al di fuori delle polemiche sull'Isola dei Famosi 2018. La simpatia dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed il forte fandom che segue tutte le notizie sul suo conto lo proteggono forse dai malumori che hanno colpito l'edizione del reality di quest'anno. Come starà vivendo la sua esperienza alle Honduras? Presto i telespettatori potranno conoscere i dettagli del suo percorso personale grazie ad un diario di bordo che Stefano sta scrivendo fin dall'inizio della sua avventura nel reality. Ad annunciarlo è lo stesso inviato del programma, grazie ad una foto pubblicata su Instagram in cui rivela di aver iniziato a scrivere emozioni ed eventi all'alba dello scorso 15 gennaio. "Ho iniziato a mettere in parole le immagini e gli stati d'animo della mia esperienza", sottolinea, annunciando l'uscita questa settimana sul nuovo numero del settimanale Chi diretto dall'amico Alfonso Signorini. Clicca qui per vedere la foto di Stefano De Martino.

LA RISPOSTA GELIDA A SILVIA TOFFANIN NELLA PUNTATA DI VERISSIMO

Stefano De Martino è intervenuto come inviato dell'Isola dei Famosi 2018 anche nella puntata dello scorso sabato di Verissimo. Il collegamento con lo studio di Silvia Toffanin è stato tra l'altro messo in scaletta subito dopo l'intervista rilasciata da Emma Marrone alla padrona di casa, in cui fra le altre cose ha parlato anche del suo desiderio di aprire ancora una volta le porte all'amore. La Toffanin ne ha approfittato per chiedere l'opinione di Stefano sulle dichiarazioni dell'ex fidanzata, a cui l'inviato ha risposto tuttavia con un impassibile silenzio. Nessuna dichiarazione sulle frecciatine al limite del gossip della conduttrice, che ha chiesto all'ex ballerino un commento a caldo su uno degli ultimi singoli della Marrone, dal titolo L'Isola. Una domanda a cui De Martino ha fatto finta di non capire, gettandosi subito a pesce nel racconto di ciò che è successo alle Honduras negli ultimi giorni. E questo senza nulla togliere alla cantante salentina ed al suo ultimo lavoro, del quale si è dichiarato entusiasta.

SVELATO IL "MISTERO" SUL RAPPORTO FRA L'EX BALLERINO E ELODIE DI PATRIZI

La vita sentimentale di Stefano De Martino continua ad essere uno degli argomenti più gettonati anche fra i fan dell'Isola dei Famosi 2018. L'inviato continua a tenere per sé la propria vita privata, stufo di tanta attenzione verso un settore intimo della sua vita. Ogni tanto si riaccendono infatti sulle pagine di gossip piccoli focolai che ora parlano di un suo presunto ritorno con l'ex moglie Belen Rodriguez, ora di nuovo al fianco di Emma Marrone, per non parlare dei rumors non troppo recenti che lo vedevano al fianco di Elodie Di Patrizi ed oggi ritornati in voga. I due ex volti di Amici erano stati infatti paparazzati lo scorso luglio in atteggiamenti amichevoli, anche se la mano della cantante appoggiata sulla spalla del ballerino aveva scatenato i supporter delle love story di De Martino. A distanza di tanti mesi, dopo le dovute smentite dei diretti interessati, si è scoperto invece come mai i due si erano incontrati pubblicamente lo scorso luglio. Come svela TgCom24 nella sua rubrica Look Da Vip, Stefano e Elodie sono stati scelti come testimoniali della nuova collezione di Iceberg.

© Riproduzione Riservata.