Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Eva Henger: “In TV? Non m’invitano!”, poi l’appello per Monte

Striscia la Notizia, canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018, le nuove rivelazioni del TG satirico e l'appello di Eva Henger: “In TV? Non m’invitano! Ho scritto a Maurizio Costanzo per...".

12 marzo 2018 Valentina Gambino

Striscia la Notizia contro L'Isola dei Famosi

Prosegue incessantemente la lotta tra Striscia la Notizia e Magnolia, alla ricerca di nuove informazioni sul canna-gate. Come volevasi dimostrare, anche oggi prima della puntata serale del reality show in onda sull'ammiraglia di Casa Mediaset, il TG satirico, avrà modo di raccontare al suo pubblico, nuovi dettagli inediti sulla questione che ha visto protagonista Eva Henger, accusatrice numero uno, del buon Francesco Monte che, secondo l'ex pornostar, avrebbe fumato della marijuana durante la sua permanenza in Honduras. Ma non è finita qui, nel corso delle varie puntate con gli amici di Striscia, la Henger ha tirato in mezzo anche altri naufraghi, a cominciare da Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. Per l'ungherese inoltre, avrebbero fumato insieme a Monte, anche Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. Proprio l'ex Madre Natura, questa sera, sarà tra le protagoniste della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. La giovanissima modella infatti, come ben sapete è stata eliminata ed è pronta a cadere tra le braccia dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Niente bavaglio per Striscia: le nuove indiscrezioni

Striscia la Notizia, nonostante del canna-gate non si parli più nelle varie trasmissioni Mediaset, non ha messo il bavaglio, ed ha preferito continuare la sua “guerra” contro Magnolia. Questa sera infatti, proprio prima della nuova puntata dell’Isola die Famosi, il TG di Antonio Ricci, promette altri dettagli inediti. Eccovi a seguire, delle piccole quanto succose anticipazioni. Valerio Staffelli, ha intervistato l'ex attrice a luci rosse: “La vicenda era chiara fin dall’inizio, anche grazie a voi”, ha precisato lei. Poi, quando l'inviato ha chiesto per quale motivo si veda molto meno in televisione, la sua risposta è stata molto chiara: “Non mi invitano, forse è un argomento da non trattare”. Poi la Henger ha concluso lanciando un preciso appello: “Abbiamo scritto a Maurizio Costanzo per essere invitati la stessa sera in cui ci sarà Francesco Monte come ospite, così potremo chiarirci”. Questa cosa accadrà? Proprio Staffelli, dopo aver consegnato l’ultimo Tapiro d’Oro alla d’Urso, l’aveva sollecitata a non farsi mettere il bavaglio. Tra le altre cose, in attesa della puntata di Striscia la Notizia in onda stasera, scopriremo se Paola Di Benedetto avrà modo o meno di dire la sua sull’intero argomento.

