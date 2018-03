TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne, l'opinionista diventa tronista: arrivano i primi corteggiatori

Oggi al trono classico di Uomini e Donne verrà lasciato spazio a Tina Cipollari, in veste di tronista. In studio arrivano i primi corteggiatori per la storica opinionista.

12 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Non è un segreto che Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, è tornata single dopo la fine del sui matrimonio con Chicco Nalli. L’opinionista, che ha iniziato la sua ‘carriera’ televisiva proprio a Uomini e donne prima come corteggiatrice e poi come tronista nel 2000, ha conosciuto il suo ex marito proprio negli studi del programma di Maria De Filippi: Tina e Chicco si sono incontrati nel 2003, quando Nalli era arrivato negli studi per corteggiare un’altra tronista. Lo scorso 14 febbraio, Tina ha confermato durante una puntata di Uomini e Donne del trono over di essere ufficialmente tornata sigle: “Certo sono tornata single… è vero! Maria non li leggi i giornali? Mi rimetto sul mercato”, ha detto la Cipollari rivolgendosi alla padrona di casa. E così Maria De Filippi non ha perso tempo e ha deciso di dedicare uno spazio a Tina e ai suoi pretendenti: “Nel corso delle prossime puntate, durante la messa in onda del trono classico, vedremo scendere dalla scalinata i primi pretendenti determinati a fare breccia nel suo cuore”, si legge nel primo numero di Uomini e donne Magazine.

I primi corteggiatori per Tina Cipollari

Il gran giorno è finalmente arrivato e oggi, lunedì 112 marzo, nella puntata del trono classico di Uomini e Donne vedremo arrivare in studio i primi pretendenti di Tina Cipollari, che accetta corteggiatori che abbiano età dai 50 agli 85. Tra i corteggiatori della bionda opinionista c’è anche Pietro, che le canta “rose rosse”. Ma al trono di Tina Cipollari non poteva mancare Gemma Galgani, la storica dama del trono over, che ha fatto richiesta per diventare opinionista. Maria De Filippi mostra gli rwm della dama torinese che vuole incontrare i corteggiatori di Tina. Sul web, non tutti hanno accolto con entusiasmo la nuova trovata di Maria De Filippi, che sembra più ironica che seria: “Tina come nuova tronista ed è subito Queen #uominiedonne”, scrive un utente su Twitter. Di tutt’altro parere questo internauta: “Tina l'abbiamo già avuta come corteggiatrice e come tronista, abbiamo riso quando teneva i corteggiatori che portavano i regali a lei e non a Claudia Montanarini, ci è piaciuta la sua scelta ma adesso BASTA MARIA EVOLVITI #uominiedonne”. Non mancano commenti ironici su Lorenzo, corteggiatore di Sara e Nilufar, che potrebbe decidere di conoscere anche la “nuova” tronista: “Attenzione Lorenzo è confuso anche sulla terza tronista: Tina Cipollari” e “Chissà se da quando Tina fa la tronista, a Lorenzo non sia venuto il dubbio anche con lei. Non si sa mai. #uominiedonne”.

