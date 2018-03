Telegatto / Il premio della TV torna: data e prime anticipazioni, “Felici di tornare dopo dieci anni”

Telegatto, il premio della televisione torna in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: ecco la data e le prime anticipazioni, “Felici di tornare dopo dieci anni”.

12 marzo 2018 Valentina Gambino

Telegatto, ecco quando torna

Se anche voi come me - da ragazzini - non vedevate l'ora che fosse maggio per assistere ai Telegatti, non abbiate paura... ecco una strepitosa notizia per voi: stanno per tornare. L'annuncio arriva tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, da sempre emblema numero uno del premio dedicato alla televisione, tra personaggi e programmi dell'anno. Scopriamo di seguito, tutti i dettagli sulla manifestazione che si presenterà, ancora una volta, più emozionante del previsto. Da molti anni ormai, venivano fuori spesso informazioni che rivelavano un possibile ritorno del premio ma di fatto, la cosa non accadeva mai. Adesso invece, arriva la conferma ufficiale e la premiazione avverrà in quel di Milano il prossimo ottobre. Nel corso della presentazione del libro firmato da Sorrisi dal titolo "Il Telegatto. Storia del premio più amato dalle star", che si è svolta nell’ambito di Tempo di Libri, Fiera Internazionale dell’Editoria a Milano, è arrivata la certezza che l'evento avrà nuovamente luogo. All'incontro, tra i protagonisti c'erano anche Michelle Hunziker, Pippo Baudo e Gerry Scotti, con Rosanna Mani, curatrice del libro, e Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.

Telegatto, ecco quando lo vedremo in onda

La presentazione del libro ha avuto modo di presentare al pubblico, oltre che il manuale, anche una serie di aneddoti mai dimenticati sul mondo della televisione italiana. “Siamo felici e molto emozionati di tornare con i Telegatti dopo dieci anni”, ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star, e finalmente possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà nell’autunno di quest’anno a Milano con grandi ospiti. In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv, nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico, che oggi è ancora più esteso grazie al web e ai social. Naturalmente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto anche di questo. Nei prossimi mesi sveleremo nuovi dettagli del premio: invitiamo tutti gli appassionati a seguirci attraverso le prossime fasi”. Il Telegatto è nato nel 1971 e per la maggior parte del tempo, ha letteralmente segnato la televisione italiana: pronti per riscoprirlo ancora come se fosse il primo giorno?

© Riproduzione Riservata.