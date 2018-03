The Walking Dead 8/ Anticipazioni del 12 marzo 2018: Daryl sotto attacco?

The Walking Dead 8, anticipazioni del 12 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Gabriel dovrà fare i conti con se stesso, mentre Daryl verrà circondato.

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, 12 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Morti o vivi o...". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: dopo aver sepolto Carl (Chandler Riggs), Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) sfuggono ad un'ora di vaganti e l'ex Sceriffo rivela di voler parlare con Jadis (Pollyanna McIntosh). Teme infatti che possa essere presa di mira da Negan (Jeffrey Dean Morga), dato che la loro alleanza è stata scoperta, ma una volta alla discarica vengono sorpresi da altri Walkers. Nel frattempo, Negan informa Simon (Steven Ogg) di voler dare un avvertimento a Jadis, ma senza che venga fatto del male a tutto il suo gruppo. Il villain concede al suo braccio destro un solo omicidio, per ristabilire il controllo dei Saviors, e gli ricorda che lui stesso si trova in una posizione instabile.

Negan è inoltre convinto che tutto tornerà alla normalità per loro non appena avrà ucciso Rick, ma subito dopo scopre che uno dei prigionieri di Hilltop è stato ucciso. Simon va su tutte le furie nel vedere che si tratta di uno dei suoi, ma Negan gli impone di fare quello che gli ha chiesto. Nel frattempo, Aaron (Ross Marquand) e Enid (Katelyn Nacon) si trovano prigionieri di Cyndie (Sydney Park), indecisa sul loro destino. Dopo aver deciso di liberarli, Cyndie rifiuta di aiutarli nella guerra e impone loro di non fare più ritorno. Aaron impone però alla ragazzina di tornare ad Hilltop ed avvisare Maggie (Lauren Cohan) sul suo piano, convinto di poter convincere le donne di Oceanside ad unirsi a loro. Alla discarica, Simon decide di fare di testa propria subito dopo aver ricevuto le armi da Jadis. Quest'ultima infatti non prova abbastanza rimorso ai suoi occhi e decide di trucidare tutto il suo gruppo, lasciando solo lei ancora viva.

Al suo ritorno, Rick contatta Negan via radio. Poco prima, Rick e Michonne scoprono da Jadis che cos'è successo durante l'incontro con Negan. La donna chiede di unirsi a loro ma riceve un rifiuto: stermina poi tutti i suoi uomini, ora trasformati in Walkers, grazie ai macchinari della discarica. Rick decide invece di fermarsi mentre si trova lungo la strada con Michonne e chiama Negan via radio solo per informarlo della morte di Carl e del fatto che lo ucciderà. Il leader dei Saviors però gli fa notare come la morte del figlio sia solo dovuta alle sue cattive scelte ed alla sua decisione di non lasciare le cose così com'erano all'inizio.

THE WALKING DEAD 8, ANTICIPAZIONI DEL 12 MARZO 2018, EPISODIO 11 "MORTI O VIVI O..."

Nell'episodio di questa sera, la fede di padre Gabriel verrà messa a dura prova. Il promo ufficiale rilasciato dalla AMC mostra infatti il sacerdote armato di pistola e pronto a sparare. Intanto, Daryl, Rosita e Tara seguiranno le indicazioni di Dwight per passare allo step successivo. Tara però non è convinta di potersi fidare di D, dato che faceva parte dei Saviors e che potrebbe farli cadere in trappola. L'arciere di contro riuscirà a convincerla a non fargli del male in sua assenza, mentre si allontana nei boschi con Rosita. La situazione alla fine precipiterà per entrambi. Daryl si ritroverà infatti in difficoltà, forse preso di mira dal nemico. Tara invece non esiterà a puntare la pistola contro Dwight, convinta che sia meglio farlo fuori subito. Ad Hilltop, l'atmosfera non è delle migliori. La pazienza di Maggie inizia a vacillare, soprattutto quando uno dei prigionieri le fa notare che potrebbe avere un'altra scelta.

