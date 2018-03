UN POSTO AL SOLE/ Luca Grimaldi confessa la verità sul legame con Anita (Anticipazioni 12 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 12 marzo: Luca Grimaldi parla con Vittorio e gli confessa tutta la verità sul rapporto che lo lega ad Anita Falco.

12 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

È tutto pronto per una nuova puntata di Un posto al sole, che tornerà questa sera su Rai 3 dalle ore 20:40. Dopo i momenti di passione trascorsi insieme ad Anita, Vittorio dovrà fare i conti con il rifiuto e la freddezza della ragazza, pentita di quanto accaduto. Per questo giungerà ad un conclusione: dietro a tale cambiamento, ci deve essere Luca Grimaldi. E non si sbaglierà: questa sera, infatti, il poliziotto si scontrerà duramente con il suo ex nemico al quale deciderà di raccontare tutti i trascorsi con Anita e le ragioni per cui oggi loro sono tanto legati. Basteranno queste parole per convincere Vittorio ad accettare l'amicizia tra Luca e la Falco? Nel frattempo a Palazzo Palladini ci sarà spazio per la felicità di Angela e Franco: archiviate le incomprensioni e i problemi legati a Gaetano, per i genitori di Bianca è giunto il momento di guardare avanti, pensando ad un roseo futuro insieme.

UN POSTO AL SOLE: IL RITORNO DI ELENA

Una vecchia conoscenza di Un posto al sole tornerà nell'episodio odierno: si tratterà di Elena che, dopo i trascorsi con Roberto e il furto dei quadri, si ripresenterà a Napoli alla ricerca di un nuovo lavoro. La figlia di Marina si presenterà quindi in uno studio legale, per un colloquio che potrebbe sancire il suo trasferimento nella città partenopea. È stato un lavoro lungo e complesso, ma finalmente il romanzo di Silvia e Michele potrà dirsi concluso: grazie all'aiuto dell'editor Emanuele, infatti, il progetto avrà lo sviluppo sperato e sarà pronto alla pubblicazione. Eppure l'amicizia tra Silvia e il suo nuovo collaboratore continuerà a destare la preoccupazione di Michele, sempre più roso dalla gelosia verso colui che riterrà un vero rivale in amore. Per la moglie sarà difficile placare gli animi: sarà questo l'inizio di una crisi per i coniugi Saviani?

