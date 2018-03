UNA VITA/ Mauro e Teresa si baciano: il futuro insieme è ancora possibile? (Anticipazioni 12 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 10 marzo: Teresa corre da Mauro in ospedale e gli rinnova tutto il suo amore. La coppia si scambia un bacio appassionato.

12 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Dopo l'interruzione del weekend, la telenovela Una Vita torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa. Si ripartirà dalla fine dell'incubo di Teresa: grazie all'intervento di Fernando, che ha portato in commissariato le prove della sua innocenza sull'incidente della scuola, la maestra potrà fare ritorno a casa e riprendere la sua vita e i suoi impegni là dove li aveva interrotti. E dopo avere messo le cose in chiaro con il suo benefattore, rifiutando il suo corteggiamento, Teresa correrà dall'unica persona che negli ultimi giorni è stata al centro dei suoi pensieri: Mauro! Quest'ultimo si è ripreso, sorprendendo persino gli stessi medici, ma dal momento del suo risveglio non ha mai visto l'amata, a causa delle ben note vicissitudini. Ma l'episodio odierno concederà finalmente qualche minuto di felicità alla coppia regina della telenovela, separata per cause altrui da fin troppo tempo...

UNA VITA: MAURO E TERESA SI BACIANO

Nell'episodio di Una Vita di oggi, non appena libera Teresa correrà da Mauro per accertarsi delle sue condizioni di salute e soprattutto per ammettere i suoi sentimenti. Ha rischiato di perderlo per sempre e non intende commettere di nuovo un simile errore: ecco perché gli confesserà di non avere mai smesso di amarlo e, dopo che Mauro si dichiarerà a sua volta, la coppia si stringerà in un bacio appassionato. Nessun ostacolo apparirà ora all'orizzonte di questo amore: Mauro e Teresa riusciranno ad essere finalmente felici? Oggi a Una Vita ci sarà spazio anche per Cayetana e per quello che potremo definire il ritorno della dark lady: la Sotelo Ruz scoprirà infatti che Ursula ha convocato nella sartoria una riunione a tradimento del Patronato, senza chiamare in causa né lei né Teresa. Per questo deciderà di raggiungere la sua ex governante in preda alla rabbia più totale e le rinfaccerà tutto cio che pensa di lei, minacciandola con delle forbici. Sarà questo un comportamento che ci farà pensare alla 'vecchia' Cayetana, la persona manipolatrice e crudele di un tempo: la sua guarigione potrà dirsi completa?

© Riproduzione Riservata.