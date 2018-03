Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Gemma Galgani, domenica tra ricordi e foto di famiglia (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono Over: Gemma Galgani ha passato una domenica fra ricordi e foto di famiglia, ecco il messaggio condiviso dalla dama nelle ultime ore…

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Per Gemma Galgani, celebre dama del trono over, quella appena trascorsa è stata una domenica serena, ma contornata da un pizzico di nostalgica, dove ad avere la meglio sono state le sensazioni e i profumi legati al suo passato. “Una domenica uggiosa... cosa fare??? – si legge sul suo profilo social - Sento il profumo di pane fresco, della farina per fare la pasta fatta in casa, del ragù che scoppietta sulla pentola di alluminio, dell’odore di casa e di famiglia... sento l’ansia gioia della domenica!!!”. Nel suo post, oltre ad augurare ai suoi follower una buona domenica, Gemma Galgani ha condiviso anche una foto di famiglia, con la quale ha ricordato il suo passato in compagnia di sua madre e suo padre: “Quanta allegria ci trasmettevano i nostri genitori! Babbo Alfredo e mamma Rosina! Quanto mi mancate! L'ironia del babbo, la dolcezza della mamma , qui ben rappresentate ! I miei amori!”. Se vi siete persi la fotto di famiglia condivisa dalla dama, potete cliccare qui e visualizzarla direttamente sui social.

ANNA TEDESCO CHIUDE CON ANGELO? LA CONFERMA SUI SOCIAL

C’è una vicenda che ormai da molte settimane continua a tenere banco nel parterre di Uomini e Donne: si tratta del legame che per qualche tempo ha unito Angelo e Anna e che oggi sembrerebbe ormai del tutto naufragato. I due protagonisti del trono over, infatti, si sono allontanati a causa di una serie di incomprensioni, causate soprattutto dal forte legame che intercorre fra Anna e Giorgio Manetti. A distanza di qualche settimana dalla loro rottura, però, Angelo ha ammesso di essere pronto a ricominciare, anche se la dama, delusa dal suo comportamento, sembrerebbe non avere intenzione di fidarsi nuovamente di lui. Riuscirà Angelo a spuntarla? Sembrerebbe proprio di no, almeno a giudicare dal post che Anna Tedesco ha condiviso ieri sul suo profilo social. Ecco le sue parole: “A volte nell'aprire gli occhi senti dentro al cuore una fitta e un gran senso di schifo. Ci sarà un tempo, quello delle parole. Parole che romperanno il silenzio”. Nessuna speranza per il cavaliere? A questo link il posto condiviso da Anna Tedesco.

