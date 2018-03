Uomini e Donne/ Video, botta e risposta social fra due corteggiatori di Nilufar (Trono classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Guglielmini e Giordano Mazzocchi sono stati i protagonisti di un divertente botta e risposta sui social, ecco…

12 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Nilufar Addati a Uomini e Donne

È guerra, sui social, fra Stefanio Guglielmini e Giordano Mazzocchi, che nelle ultime ore sono stati i protagonisti di una piccola querelle destinata ad accendere le polemiche nel salotto del trono classico. Stefano Guglielmini, infatti, non sembra aver digerito il paragone con il suo rivale, che agli occhi di tutti appare come il più bello e, di conseguenza, come una delle possibili scelte future di Nilufar. Per questo motivo, colui che nel salotto di uomini e donne è stato definito come il “re degli hambuirger” per la sua attività nel campo della ristorazione, ha pubblicato il divertente filmato di un botta e risposta con il cuoco del suo ristorante, al quale chiede di commentare l’aspetto di una patata. Secondo i due protagonisti del filmato, infatti, la patata “è bella ma non balla”, e viene scelta soltanto “perché piace alla gente” (qui il video condiviso da Newsued.it). Giordano Mazzocchi, naturalmente, non è rimasto con le mani in mano, e condividendo un post su Instagram ha risposto così: “Puoi mettere tutte le storie che te pare… Ce fai sempre ride”.

SABRINA GHIO PARLA DI NICCOLÒ RANIOLO, ECCO LE SUE PAROLE

È già passato qualche mese da quando Sabrina Ghio, dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ha lasciato il suo posto a mani vuote. Nel corso della sua avventura nel trono classico, infatti, gli interessi dell’ex ballerina si erano concentrati tutti su Niccolò Raniolo, che dopo aver anticipato la sua volontà di non proseguire la loro avventura ha confermato la sua decisione rispondendo di no nel corso della scelta. Oggi, però, Sabrina Ghio sembra condividere quella decisione e, lontana dal salotto di Maria De Filippi, si è resa conto di quanto sia distante da lei l’ex corteggiatore: “Fuori dal programma mi sono resa ancor di più conto di quanto io e Nicolò non avessimo nulla che spartire. Alla fine posso dire di essere contenta di stare da sola”. Nel corso dell’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, Sabrina Ghio ha ammesso inoltre di sognare un futuro nel mondo della tv, anche se, al momento, non si esprime su alcuna possibilità: “non ho questa smania di successo, ma spero che ci sia qualcosa in tv anche per me, anche se ora non saprei dire cosa”. Rivedremo l’ex ballerina di Amici in tv?

