Valentina Dallari/ Uomini e donne, continua la sua lotta, ma un uomo le strappa un sorriso...

Valentina Dallari continua a lottare contro l'anoressia ma torna sui social finalmente con il sorriso grazie ai fiori del suo papà, la tronista di Uomini e donne vincerà la sua battaglia?

12 marzo 2018 Hedda Hopper

Valentina Dallari torna sui social dopo oltre 20 giorni d'assenza e ringrazia i fan che la seguono e che lei continua a leggere, nonostante tutto. La bella tronista di Uomini e donne sta continuando la sua lotta più dura contro l'anoressia. Non si capisce bene quale sia stata la parola discendente della bella Valentina che poco a poco sembra aver perso la bussola dimagrendo a vista d'occhio e a favore di social. Presto i commenti sul suo fisico sempre più magro e le foto che lasciavano intravedere un corpo asciutto e non più bello e sodo come quello di un tempo, ha fatto preoccupare tutti fino all'annuncio shock. La stessa tronista ha capito che le cose non andavano bene e ha deciso di farsi curare in una clinica lo scorso 6 gennaio con tanto di sfogo sui social in nome di quella perfezione che dovrebbe raggiungere, di quei commenti che facevano male al cuore e di tutte quelle parole che, nel bene o nel male, l'hanno spinta a capire che fosse meglio farsi aiutare: "Non è giusto che io non possa avere i miei problemi personali. Non è giusto che io non possa essere in un momento difficile. Non è giusto che io non possa sbagliare e non è giusto che tutto questo “non puoi” sia definito come “il prezzo per quello che hai”. Chiedo un po’ di rispetto, soprattutto in questo momento che , purtroppo, è molto delicato. un bacio, v".

VALENTINA DALLARI TORNA SUI SOCIAL

Il momento era delicato e lo è ancora visto che Valentina Dallari è tornata sui social con una nuova foto in cui si mostra con un timido sorriso grazie all'uomo della sua vita, suo padre, che le ha regalato dei fiori. Valentina sembra pronta a tornare in pista anche se sotto la sua felpa in versione maxi si vede ancora che il suo percorso continua e che ancora è un po' presti per dirsi fuori dal tunnel. Rimane il fatto che vederla sorridere ha riempito di gioia i fan che continuano a sostenerla in questo momento e ai quali lei stessa, tra i commenti, ha risposto. Valentina Dallari ha pubblicato questa nuova foto (che potete vedere subito sotto) e ha scritto: "e i fiori di papà".





