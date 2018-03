Valentina Verdecchi vs Bryan/ Amici 17, "Sei una bruttissima persona, falsa": il ballerino scoppia in lacrime

12 marzo 2018 Anna Montesano

Valentina Verdecchi contro Bryan, Amici 17

Uno scontro davvero forte quello arrivato dopo la puntata di Amici 17 di sabato scorso tra Valentina Verdecchi e Bryan. La ballerina non ha affatto apprezzato il comportamento del compagno nel corso della scelta dei talenti per il serale, palesando quindi quella che è la sua idea davanti a tutti gli altri ballerini della scuola. "Sarai pure un bravo ballerino ma, per me, sei una bruttissima persona. - esordisce Valentina nei confronti di un Bryan spiazzato; poi continua - Preferisco recitare con sincerità la mia vita, piuttosto che essere sì un bravo ballerino ma non saper dire mai la verità. Prima di essere un grande artista, amore mio, devi essere una grande persona, ricordatelo!" La Verdecchi non ci sta e trova false e soprattutto incoerenti le azioni e le parole di Bryan che, a suo dire, non combaciano quasi mai.

LUCA VISMARA E BIONDO COME VALENTINA E BRYAN

Parole, quelle di Valentina Verdecchi contro Bryan, che trovano in accordo tutti i ballerini tranne Orion, suo migliore amico. È proprio lui che raggiunge Bryan fuori dalla sala danza, quando il ballerino, sconvolto, si rifugia in corridoio dove ha luogo un forte sfogo, fatto di bugni e calci alle mura della scuola (Clicca qui per vedere il video integrale). Bryan poi scoppia in lacrime e neppure Orion riesce a calmarlo, tanto che, anzi, lui lo manda via, volendo rimanere da solo. Molti i dissapori scatenati dal "giochino delle maglie del serale" fatto da Maria De Filippi in diretta. Anche Luca Vismara ha avuto una discussione con BioNdo, suo amico, per non essere stato da lui scelto come talento da portare al serale.

