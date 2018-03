Valeria Marini nuovo concorrente all'Isola dei Famosi 2018?/ Il suo ruolo nel reality rimane un mistero...

Valeria Marini è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni.

Valeria Marini

Valeria Marini è l'ospite inatteso dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare alle Honduras con tutta la sua popolarità. La showgirl ha annunciato infatti il suo ingresso nel reality, dove la vedremo ritornare dopo sei anni di assenza. Correva infatti il 2012 quando la Valeriona nazionale entrava di diritto nel cast del programma di Canale 5 ed ora i fan si chiedono se si tratti di una visita di "cortesia" oppure se sarà una delle nuove concorrenti. Dopo tutto Giucas Casella era già Naufrago per la seconda volta e niente è ormai escluso per l'edizione più gossippata della storia del reality. Quello che è certo è che la Marini dovrebbe intrattenersi più di qualche ora in Palapa, come annunciato dal comunicato ufficiale di Mediaset. Valeria Marini sarà infatti presente in studio nella puntata di stasera, per poi partire alla volta di questa sua nuova avventura. Sarà infine dalle Honduras che interverrà la prossima settimana.

L'ASSO NELLA MANICA DELLA PRODUZIONE?

All'Isola dei Famosi 2018 non poteva mancare Valeria Marini, fra le più apprezzate dal pubblico italiano appassionato di reality. Dopo aver assistito a diversi caduti, fra cui Craig Warwick e Giucas Casella, quest'edizione del reality continua a mietere vittime su tutti i fronti. Ecco perchè l'entrata in scena di Valeria Marini potrebbe essere una carta vincente nella manica della casa produttrice Magnolia, pronta a rimanere sul podio degli ascolti. Anche se i clamori e le accuse non sono state poche, così come le successive ritrattazioni, l'Isola rimane fra gli argomenti più dibattuti sui social ed il suo successo non accenna a scemare. In un'ottica simile l'arrivo della Marini alle Honduras non può quindi che garantire un tocco di brio anche fra i Naufraghi, ultimamente sempre più spenti e poco attrattivi agli occhi dei telespettatori. Fatto fuori il vicitore morale Giucas, i fan non vedono l'ora di vedere la super Valeriona alle prese con sabbia e scontri a tu per tu, forse proprio con Francesca Cipriani.

IL VIAGGIO IN TRENO CON ALESSIA MARCUZZI, VERSO GLI STUDI DI CANALE 5

Valeria Marini e Alessia Marcuzzi in viaggio verso lo studio dell'Isola dei Famosi 2018. La showgirl ha affrontato il tragitto in treno al fianco della storia conduttrice del programma, pubblicando sulle sue Stories di Instagram un breve video che le vede fin troppo vicine. Sedute a breve distanza, le due blonde del programma si preparano a questa nuova avventura con estremo entusiasmo. Valeria infatti promette un arrivo stellare, uno dei tormentoni che l'hanno resa celebre durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Non è chiaro quale sarà il suo ruolo, dopo un ritorno in tv che di recente l'ha vista ospite speciale di Guess My Age, il programma Tv8 condotto da Enrico Papi, al fianco di Cristiano Malgioglio. Senza dimenticare il suo balletto hot che ha visto la showgirl impegnata a 90 Special, lo show guidato da Nicola Savino ed in omaggio ai gloriosi anni Novanta, un'epoca vincente per la tv italiana di cui Valeria ne ha fatto indubbiamente parte.

© Riproduzione Riservata.