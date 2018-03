Valerio Staffelli “strafatto”? Libero chiede scusa/ “Abbiamo fatto una fesseria”: ecco cosa è successo

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Libero chiede scusa a Valerio Staffelli. Il caso è scoppiato a causa di un articolo nel quale al celebre inviato di Striscia la Notizia era stato chiesto: “Ma sei strafatto?”. Il giornalista non ha affatto apprezzato la polemica, quindi è intervenuto più volte sui social per mettere a tacere le voci. Tutto è cominciato a causa di una foto nella quale l'inviato si mostra sorridente ma con occhi gonfi e un'espressione strana. Non tardano ad arrivare i primi commenti, quindi Staffelli risponde subito spiegando che era stanco dopo 19 ore di lavoro ininterrotto. La storia poteva concludersi con uno scambio di battute, ma alcuni giornali hanno subito colto l'occasione per scriverci su un articolo e usare dei titoli che all'inviato non sono proprio piaciuto, soprattutto perché in questo periodo si sta occupando con Striscia la Notizia del “canna-gate” dell'Isola dei Famosi. Così ha deciso di farsi valere spiegando tutto ai suoi follower e senza nascondere il fastidio provato per la situazione che si è venuta a creare.

Qualche giornale ha cancellato l'articolo pubblicato su Valerio Staffelli “strafatto”, lo ha fatto anche Libero che però ha deciso di metterci la faccia chiedendo scusa all'inviato di Striscia la Notizia. «È successo che noi abbiamo fatto una fesseria: un pezzo su Staffelli con un titolo sbagliato, un titolo che riprendeva il commento del buontempone e che faceva pensare che l'inviato del tg satirico potesse davvero essere "strafatto"», scrive il quotidiano. Staffelli era reduce da 19 ore di appostamenti per la consegna di un Tapiro d'oro. «Un errore, grossolano e fastidioso, per il quale ci siamo subito scusati con il diretto interessato. Un errore che ci ha spinto a rimuovere, e subito, quel pezzo dal nostro sito». Gli “errori” però non sfuggono alla Rete, per questo Libero ha ritenuto «corretto fare un secondo articolo, questo, per scusarci con Staffelli e con chi quell'articolo lo ha letto». E l'inviato di Striscia ha subito replicato: «Grazie per l’efficace ed esplicito chiarimento».

