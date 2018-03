X FILES 11/ Anticipazioni del 12 marzo 2018: un salto nel futuro robotico e vite parallele

X Files 11, anticipazioni del 12 marzo 2018, in prima Tv su Fox. Mulder e Scully si confrontano con una realtà robotica ed un mondo alternativo.

X Files 11, in prima Tv su Fox

X-FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Questa sera, lunedì 12 marzo 2018, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta del settimo, dal titolo "IA". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Skinner (Mitch Pileggi) si trova in elicottero in Vietnam con il resto della sua squadra. Il superiore intima ai presenti di fare attenzione ad un certa scatola che stanno trasportando in luogo sicuro: poco dopo, Skinner assume le fattezze di un mostro agli occhi di uno dei suoi commilitoni. Nel presente, Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson) vengono informati del fatto che Skinner sembra scomparso nel nulla. Nel suo appartamento trovano inoltre un orecchio mozzato, che intuiscono possa appartenere ad un soldato della vecchia squadra del vice direttore. Scoprono così che l'orecchio appartiene ad un veterano diventato poi medico: la sua autopsia risulta tuttavia molto strana. Una guardia che conosceva la vittima li informa inoltre che alcuni cittadini affermano di aver visto un mostro aggirarsi nei boschi. In quel momento, un cacciatore cade in una trappola e viene poi ritrovato da Skinner.

Diverse ore dopo, Mulder e Scully vengono avvisati del caso e grazie ad una telecamera presente sul posto scoprono gli ultimi movimenti di Skinner. I due agenti faticano a far comprendere allo Sceriffo locale che non si tratta di un assassino, dato che il poliziotto è convinto del contrario. Di nascosto dallo Sceriffo, Mulder e Scully scoprono inoltre che un uomo con una maschera da mostro potrebbe aver piazzato il dispositivo. Nel frattempo, Skinner raggiunge casa di John (Haley Joel Osment), un suo vecchio commilitone con la passione per le orecchie dei suoi prigionieri e che in passato ha salvato prima che un ragazzino lo facesse saltare in aria. Si trova così di fronte al figlio dell'ex compagno, che lo accusa di aver compromesso la vita del genitore. Kitten infatti all'epoca era stato annebbiato da un gas tossico che lo aveva convinto di vedere dei mostri.

Dopo averlo attirato in una trappola, Davey riesce a nascondere il corpo di Skinner in una botola nel terreno, in cui rimane ferito. Riceve poi la visita di Mulder e Scully, a cui racconta di non conoscere il vice Direttore ed una strana storia sugli esperimenti fatti sul padre da parte dell'istituto psichiatrico. Capite le sue menzogne, Mulder decide di creare un diversivo per poi poter tornare sul posto, ma Scully è costretta a sparare a Davey prima che uccida il partner. Altrove, un aereo sparge del gas tossico al di sopra dei campi della zona.

ANTICIPAZIONI DEL 12 MARZO 2018, EPISODIO 7, "IA"

Dopo aver affrontato il tema della cospirazione, i due protagonisti dovranno scoprire la verità sulle moderne tecnologie e sulla loro influenza nella realtà. In un mondo sempre più social ed al passo con i dispositivi avanzati, Mulder e Scully si trovano in una tavola calda automatizzata, che porta loro del cibo grazie ad un sistema robotico. Sarà il via per un nuovo mistero da risolvere, questa volta collegato ai robot ed un mondo alla deriva, oltre che sull'orlo della pazzia. Scully infatti realizzerà di aver bisogno di più crema solo grazie al proprio smartphone, subito dopo aver gettato l'ultimo tubetto nella spazzatura. Mulder invece fa continue richieste all'autoradio perché suoni una delle canzoni di Prince, non riuscendo a farsi comprendere dalla macchina.

© Riproduzione Riservata.