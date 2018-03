Zachary Nardi/ Il figlio di Filippo Nardi in studio per riabbracciare suo padre? (Isola dei Famosi 2018)

Zachary Nardi è il figlio di Filippo Nardi. Il ragazzo sarà in studio nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018 per una sorpresa a suo padre?

12 marzo 2018 Anna Montesano

Filippo Nardi, Isola dei Famosi 2018

Sarà in studio per accogliere suo padre Zachary Nardi, il figlio di Filippo Nardi che questa sera, nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018, sarà ospite in studio in quanto appena tornato dall'Honduras. Filippo ha infatti avuto una seconda chance di rimanere in Honduras ma il pubblico ha preferito restassero Nadia Rinaldi ed Elena Morali. Oggi quindi sarà in studio nella nuova diretta e avrà finalmente occasione di riabbracciare suo figlio Zachary, che ormai da mesi non vede e abbraccia. "E poi ti ricordi che dovrai stare chiuso tre ore in camerino" scrive Zachary Nardi in una story pubblicata su Instagram che lo vede proprio all'interno degli studi di Mediaset, cosa che conferma la sua presenza nello studio dell'Isola dei Famosi per questa sera.

NUOVA SORPRESA PER FILIPPO NARDI DA SUO FIGLIO DOPO LA LETTERA?

Filippo Nardi non ha avuto occasione, nel corso della sua permanenza all'Isola dei Famosi 2018, di parlare con suo figlio che gli ha però scritto una bellissima lettera, letta da sua madre ed ex compagna di Filippo Nardi, Benedetta Dolfi. Ecco le sue parole: "Ciao Babbo, ti ho visto piuttosto giù di morale. Non è bello vederti inq uello stato. Mi manchi e non poco ma riesci a regalarmi sempre un sorriso. Molti non hanno capito il tuo modo di scherzare. Sei diventato l'idolo dei miei amici, levatelo quel cappellino, altrimenti ti cascano quei pochi capelli che ti sono rimasti. Spero di vederti il più tardi possibile, tengo con te la collana che mi hai regalato. Ti sento più vicino. Ti voglio bene Zack". Stasera ci saranno nuove sorprese?

© Riproduzione Riservata.