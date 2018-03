È UNA SPORCA FACCENDA, TENENTE PARKER!/ Su Rai Movie il film con John Wayne (oggi, 13 marzo 2018)

È una sporca faccenda, tenente Parker!, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: John Wayne e Eddie Albert, alla regia John Sturges. Il dettaglio.

13 marzo 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su Italia 1

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film È una sporca faccenda tenente Parker! va in onda su Rai Movie oggi, martedì 13 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere poliziesca dal titolo originale McQ che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 1973 dalla Batjac Productions. La regia è stata curata da John Sturges, il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Alexander Edwards mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Lawrence Roman. Le musiche sono state composte dal celebre Elmer Bernstein, il montaggio è stato eseguito da William H. Ziegler, il direttore della fotografia è Harry Standing Jr. e la scenografia è stata realizzata da Walter M. Simonds. Nel cast dei protagonisti sono presenti attori di grosso spessore come John Wayne, Eddie Albert, Diana Muldaur, Colleen Dewhurst e Clu Gulagher. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

È UNA SPORCA FACCENDA, TENENTE PARKER!, LA TRAMA DEL FILM

Nel distretto di polizia di Seattle opera il tenente Parker, un uomo di altri tempi dai modi abbastanza diretti e che spesso e volentieri viene denunciato per l’eccessiva violenza utilizzata nel corso delle proprie indagini. Un comportamento che spesso ha indotto il suo capo Ed a riprenderlo senza tuttavia ottenere da lui una decisa virata. Un giorno viene ritrovato morto il proprio amico e collega Stan. Dopo una rapida riflessione si convince che il responsabile dell’assassinio potrebbe essere il boss Santiago, principale gestore in città del traffico di droga. Lo affronta in un bar alla presenza dell’avvocato dello stesso malvivente, mettendogli le mani addosso. Uno sfogo che costerà tantissimo allo stesso Parker in quanto induce il suo capo Ed a sospenderlo dal servizio. Deluso ed amareggiato per questo regolamento interno della polizia, Parker decide di rassegnare le proprie dimissioni ma di certo questo non lo estromette dalla indagini sull’assassinio dell’amico che naturalmente porta avanti per proprio conto. Parker inizia a bazzicare verso i propri informatori riuscendo a capire come dietro tutto questo ci siano effettivamente interessi legati allo spaccio di droga in città e che ne siano immischiati anche degli agenti di polizia. Così un giorno decide di seguire un furgone della polizia deputato alla distruzione di un enorme carico di droga dal valore di 2 milioni di dollari. Il carico viene rubato da alcuni malviventi che lo portano sulla scrivania di Santiago. Parker crede di averlo incastrato ma per sua enorme sorpresa e dello stesso Santiago, quella che credevano essere droga è soltanto zucchero. Questo porta il tenente ad intuire come ci siano effettivamente degli agenti corrotti di polizia che hanno sostituito il tutto evidentemente per venderlo al miglior offerente. La storia si fa ancora più complessa allorchè Parker scoprirà che il suo stesso amico Stan era corrotto.

© Riproduzione Riservata.